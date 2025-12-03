Tractomula se partió a la mitad en medio de la autopista Norte, en Bogotá: transportaba explosivo

Un gran trancón se registra desde horas de la madrugada de este miércoles 3 de diciembre sobre la calle 235, en el corredor de la autopista Norte, justo en el ingreso a Bogotá en dirección norte-sur. De acuerdo con el reporte preliminar, la afectación a la movilidad se dio por una tractomula varada que quedó detenida en la mitad del corredor vial.

Noticias Caracol conoció que el vehículo de carga pesada, que está varado en la vía, es perteneciente al Ejército Nacional y transportaba un explosivo de alta potencia llamado ANFO. Imágenes transmitidas por este canal dejan ver que el vehículo está detenido tras una larga fila de tractomulas, las cuales hacen parte de la misma caravana de la institución militar que movilizan el peligroso agente.

Conforme con el reporte oficial, el vehículo afectado se partió en dos alrededor de las 3 de la mañana de este 3 de diciembre. Así lo informó la Concesionaria Ruta Bogotá Norte, que se encarga de intervenir los accesos norte de la capital, a través de una publicación en su cuenta oficial de X. La empresa detalló en su reporte que "a la altura de la Autopista Norte en dirección Chía→Bogotá se presenta vehículo varado". La entidad precisó en su momento que "estamos trabajando para resolverlo. El tráfico puede verse afectado temporalmente".



En una actualización de los hechos, a las 5:32 a. m., la concesionaria precisó que permanecen "en el sitio del vehículo varado a la altura de la calle 232 sobre Autonorte". Se puntualizó que en la zona, en dirección del municipio de Chía a la capital se presenta el "carril de baja velocidad obstaculizado". La compañía recomendó "a los usuarios tomar rutas alternas ingresando hacia Bogotá vía avenida carrera séptima". La Secretaría de Movilidad informó que la afectación continuaba a las 5:59 a. m. de la mañana sobre la calle 233, en la localidad de Suba, y que agentes civiles y de Policía de Tránsito "gestionan el tráfico".

A esta hora se presenta un monumental trancón en la Autonorte con calle 235 debido a una tractomula varada. Así está el panorama.



LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL