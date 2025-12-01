En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Alerta por aumento del abandono de adultos mayores en Colombia: Navidad es la época más cruel

Alerta por aumento del abandono de adultos mayores en Colombia: Navidad es la época más cruel

El abandono de ancianos es un delito por el que el responsable puede terminar en la cárcel. En Bogotá van 2.800 casos en 4 años y expertos explican que la soledad se agudiza en diciembre. Los Informantes conoció dolorosas historias.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
La cruel realidad del abandono de adultos mayores en Colombia: tragedia silenciosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad