El premonitorio mensaje de influencer colombiana que fue murió al ser arrollada por un camión

Una tragedia vial conmocionó a la comunidad digital y a los habitantes de Floridablanca, Santander, el pasado 26 de noviembre. El fatal suceso involucró a una joven motociclista que, en un intento por adelantar simultáneamente a dos vehículos en la vía, perdió trágicamente el control de su motocicleta. El desafortunado movimiento culminó cuando fue arrollada por un camión, perdiendo la vida a los pocos minutos de la impactante colisión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La víctima fatal fue identificada como Sofía Quiroz Ramírez, una talentosa joven de 25 años. Sofía no era ajena al ojo público; era una reconocida influenciadora digital que había ganado una notable fama en las redes sociales gracias al contenido especializado que compartía sobre motociclismo.

La joven era ampliamente conocida en sus perfiles oficiales como "Bike Girl". Su contenido se centraba de forma constante en la pasión por las motocicletas y la reseña de artículos y accesorios relacionados con este mundo. Al momento de su deceso, Sofía Quiroz contaba con una sólida base de seguidores: más de 30.000 en su cuenta de Instagram y alrededor de 12.000 en la plataforma de TikTok. Tras hacerse público el lamentable incidente, decenas de miles de seguidores y colegas motociclistas se volcaron a comentar sus publicaciones. Sus mensajes no solo expresaban dolor por la pérdida, sino que también contenían un vehemente llamado a la extrema precaución y la prudencia dirigido a los millones de motociclistas que, a diario, transitan el mismo tramo vial donde Sofía perdió la vida.



Desde su perfil de Instagram, la influenciadora se describía como una auténtica amante de las motos. El corazón de su contenido estaba orientado a relatar con un tono de humor y cercanía las ocurrencias cotidianas y los desafíos que suelen experimentar los conductores de este tipo de vehículos. Hoy en día, sus videos acumulan millones de visualizaciones y miles de comentarios de aquellos que, como ella, compartían fervorosamente este mismo estilo de vida y pasión por la velocidad.



Desde el momento del trágico accidente, sus amigos, familiares y personas cercanas han inundado sus redes sociales con sentidos y emotivos mensajes, recordando a Sofía como una mujer llena de vida, animada, valiente, fuerte y poseedora de un gran carisma. "Que en paz descanse, hermosa women biker. Les deseo mucha fuerza y pronta resignación a sus familiares", es uno de los cientos de mensajes conmovedores que se pueden leer en su cuenta de Instagram, evidenciando el profundo impacto que dejó en su comunidad.

Publicidad

El Mensaje Considerado "Premonitorio" de la Influenciadora

La última publicación de Quiroz, realizada a través de una historia de Instagram poco antes de su fallecimiento, ha sido catalogada por muchos de sus seguidores como premonitoria. En dicha historia, la influenciadora daba a conocer que se le habían roto sus gafas, un elemento crucial para la conducción. Incluso llegó a expresar su preocupación y un deseo de evitar un accidente por manejar sin ellas. "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas", era el mensaje exacto que se podía leer en aquella publicación, lo que ha generado una ola de especulaciones y tristeza.

Actualmente, el incidente vial continúa siendo objeto de una rigurosa investigación por parte de las autoridades competentes. Se busca determinar si existió una mayor responsabilidad o negligencia por parte de los vehículos que rodeaban a la mujer en el instante preciso del accidente. Paralelamente a esta investigación y dadas las fechas, las autoridades reiteran constantemente el llamado a la máxima precaución y la prudencia al conducir, con el fin primordial de prevenir y reducir drásticamente este tipo de incidentes lamentables en las carreteras del país.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO