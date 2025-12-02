En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El premonitorio mensaje de influencer colombiana que fue murió al ser arrollada por un camión

El premonitorio mensaje de influencer colombiana que fue murió al ser arrollada por un camión

La mujer, muy famosa en redes sociales y conocida como Bike Girl por publicar contenido sobre motocicletas, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en Floridablanca, Santander. Esto dijo antes de fallecer.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Influencer accidentada
La influenciadora se hizo muy conocida en redes sociales. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad