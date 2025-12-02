Joven universitario murió en atraco en Bogotá: opuso resistencia y ladrón le disparó en el pecho

En la tarde de este martes, las autoridades reportaron un atraco en el norte de Bogotá que terminó con la muerte de dos personas. De acuerdo con primeras versiones, un joven de 29 años de edad transitaba sobre la carrera 45 con calle 106, llevaba su celular y en el lugar fue interceptado por dos sujetos que intentaron quitárselo.



En el lugar hubo forcejeo entre la víctima y los delincuentes. Uno de los criminales, cuando el joven estaba en el suelo, le disparó en dos ocasiones en el pecho. El ciudadano murió minutos después.

De inmediato se produjo una reacción por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y un uniformado, al encontrarse con los agresores, disparó su arma de fuego y dio de baja a uno de los delincuentes.

El otro sujeto fue aprehendido por las autoridades y, según la Policía, se trata de un menor de 16 años, quien sería la persona que le quitó la vida al joven de 29 años. El adolescente está siendo atendido en un centro médico.



