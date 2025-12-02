En vivo
BOGOTÁ

Foto de los delincuentes que asaltaron y asesinaron a universitario Jean Claude Bossard en Bogotá

En una de las fotografías se ve a los dos criminales a bordo de la motocicleta que usaron para cometer el robo y en la otra al menor de edad aprehendido por estos hechos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de dic, 2025
