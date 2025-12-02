Foto de los delincuentes que asaltaron y asesinaron a universitario Jean Claude Bossard en Bogotá

La tranquilidad del norte de Bogotá se vio interrumpida por un violento atraco que culminó con el asesinato del joven universitario Jean Claude Bossard, de 29 años, un joven que estaba a pocas semanas de cumplir 30 años de vida. El crimen, ocurrido en la avenida 19 con calle 107, fue seguido por una intensa persecución policial que terminó con un criminal abatido y un menor aprehendido. Dos reveladoras fotografías conocidas por Noticias Caracol y el video de los hechos son ahora materia de investigación.



¿Quién era Jean Claude Bossard?

Jean Claude Bossard era un motociclista, creador de contenido, y estudiante de administración de empresas oriundo de Barranquilla de 29 años, cuyos padres residen en esa ciudad y cuyo padre es ciudadano francés. Jean Claude fue abordado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta sobre la 1:30 de la tarde. Hasta el momento, se cree que los criminales intentaron arrebatarle su celular y una cadena de oro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un video de seguridad se capturó el momento exacto en que Jean Claude se resistió al asalto. Durante aproximadamente 28 segundos, la víctima forcejeó contra el ladrón. Lamentablemente, la resistencia le costó la vida, pues el delincuente le disparó en dos ocasiones, dejándolo tendido en la vía.

La identidad de los perpetradores, así como la mecánica de su operación, quedaron en evidencia por la rápida acción policial. Noticias Caracol conoció dos imágenes en la que se muestra a los dos delincuentes a bordo de la motocicleta que utilizaron para cometer el crimen. Esta moto fue el vehículo de escape que intentaron utilizar tras el asesinato, huyendo hacia el norte de la ciudad.



La huida fue frustrada por un uniformado de la Policía. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que un patrullero interceptó a los delincuentes. Producto de este enfrentamiento, el conductor de la motocicleta fue abatido por el uniformado, mientras que su cómplice resultó herido y fue aprehendido. Las autoridades lograron incautar un arma de fuego y la motocicleta utilizada en el delito.



La segunda fotografía muestra al señalado responsable de disparar fatalmente contra Bossard, un adolescente de 16 años. La foto devela al menor de edad en un hospital recibiendo atención médica, después de haber sido aprehendido por la Policía Nacional. El joven agresor, que según el General Cristancho tiene 16 años, presentaba una herida en el brazo. Su cómplice, el conductor abatido, se estima que tenía entre 25 y 30 años.

Los criminales eran denominados por la comunidad como la banda de La Moto Naranja - Noticias caracol

Publicidad

Este no era el primer contacto de las autoridades con estos sujetos. Vecinos de la zona, quienes los identificaban como "la banda de La Moto Naranja", revelaron que el dúo había cometido varios hurtos previamente en los alrededores, incluyendo el atraco a un restaurante y un incidente muy reciente donde apuñalaron a un joven para robarle sus pertenencias.

Además, el General Cristancho confirmó que la Policía de Bogotá ya había tenido un enfrentamiento con estos delincuentes el pasado 10 de noviembre, en el que hubo un intercambio de disparos. Esta actividad criminal previa había llevado a la priorización de la zona por parte de la Policía, con puestos fijos y planes especiales establecidos, aunque desafortunadamente no pudieron evitar el fatal desenlace de este delito.



Cifras de inseguridad en Bogotá

Según el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad, entre enero y julio de 2025 los homicidios aumentaron un 5,3%, las lesiones personales un 4,9% y las denuncias por violencia intrafamiliar se incrementaron en un 20,7% frente al mismo periodo del año anterior. Más preocupante aún: entre enero de 2024 y julio de 2025 se registraron más de 14.600 delitos sexuales, de los cuales el 75% tuvieron como víctimas a mujeres y el 50% a niñas y adolescentes, concentrándose en Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy.

Publicidad

De acuerdo con el concejal Armando Gutiérrez, lo más alarmante es que, pese a estas cifras, la propia Secretaría Distrital de Planeación reconoce que al cierre de 2024 al menos 14 productos estratégicos de la política de seguridad presentaron bajo cumplimiento, incluidos aquellos orientados a prevenir violencias sexuales y a comprender a fondo el fenómeno delincuencial en la ciudad. En otras palabras, las metas más urgentes para contener la violencia son las que menos avances muestran.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias