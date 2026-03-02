Temblor en Colombia en la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026: epicentro fue en el Meta

Un evento sísmico de magnitud 4.1 se registró en la mañana de este lunes en el departamento del Meta, según el boletín actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 hora local, sorprendiendo a los habitantes de la región del piedemonte llanero y el centro del país.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo su epicentro localizado a 17 kilómetros del municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. Las coordenadas exactas del evento se fijaron en la latitud 3.46 y longitud -74.18. Uno de los datos más relevantes para la gestión del riesgo es la profundidad del movimiento. En este caso, el SGC lo ha clasificado como un sismo superficial, definido técnicamente como aquel cuya profundidad es menor a 30 kilómetros. Este factor es determinante en la forma en que la población percibe el temblor; según los expertos del SGC, aunque los sismos superficiales concentran su energía en un área más reducida, suelen sentirse con mayor intensidad cerca del epicentro en comparación con los eventos profundos.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos suele generar inquietud entre la población, sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano enfatiza que Colombia es un territorio sísmicamente muy activo. Esta condición no es azarosa, sino que responde a la ubicación geográfica y la configuración tectónica del país.



Colombia se encuentra situada sobre una de las zonas de mayor complejidad geológica del planeta: la convergencia de tres grandes placas tectónicas.



Placa de Nazca: Ubicada en el Océano Pacífico, esta placa se desplaza hacia el este e intenta introducirse bajo la placa Suramericana, un proceso conocido como subducción .

Ubicada en el Océano Pacífico, esta placa se desplaza hacia el este e intenta introducirse bajo la placa Suramericana, un proceso conocido como . Placa del Caribe: Ejerce presión desde el norte hacia el sur.

Ejerce presión desde el norte hacia el sur. Placa Suramericana: Sobre la cual se asienta el territorio nacional y que recibe el impacto de las otras dos.

Este "choque" constante de placas no solo ha dado origen a las tres cordilleras de los Andes, sino que también genera una acumulación de energía que debe ser liberada periódicamente a través de fracturas en la corteza terrestre conocidas como fallas geológicas.

El municipio de Mesetas, donde ocurrió el evento de hoy, se encuentra en una zona de alta actividad debido a su cercanía con el sistema de fallas del piedemonte llanero. Esta región, junto con el conocido Nido Sísmico de Bucaramanga (en Santander), son puntos donde la actividad es constante. De hecho, el SGC estima que en el país ocurren, en promedio, 2,500 sismos al mes. La gran mayoría de ellos son imperceptibles para el ser humano y solo son detectados por la sensible red de estaciones que aparece ilustrada en el mapa del boletín oficial.

Las autoridades recordaron que, hasta el momento, no existe tecnología en el mundo capaz de predecir la fecha o magnitud de un sismo. Por ello, la recomendación técnica es el fortalecimiento de las construcciones sismo resistentes y el conocimiento de los protocolos de evacuación. El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la zona ante la posibilidad de réplicas, las cuales son comunes tras eventos de profundidad superficial.

