En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
TEMBLOR EN COLOMBIA
BUS INCENDIADO EN RISARALDA
TIROTEO EN TEXAS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Denuncian plan de atentado terrorista en contra del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia

Denuncian plan de atentado terrorista en contra del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia

Los mandatarios de Medellín y Antioquia, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, respectivamente, habrían sido el objetivo de un presunto plan de atentado, de acuerdo con información del Ejército Nacional.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de mar, 2026
Comparta en:
Thumbnail

El Ejército Nacional alertó a las autoridades de Antioquia sobre un supuesto plan de atentado terrorista en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El presunto plan criminal habría estado planeado para este lunes 2 de marzo durante una rueda de prensa referente al proyecto Hidroituango.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Temblor de magnitud 5.3 sacude a Colombia este 1 de marzo: epicentro y profundidad
    Temblor de magnitud 5.3 sacude a Colombia este 1 de marzo: epicentro y profundidad -
    Canva
    COLOMBIA

    Temblor en Colombia en la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026: epicentro fue en el Meta

  2. Registraduría Nacional del Estado Civil
    Tenga en cuenta las novedades y prográmese. -
    Fotos: Registraduría y Getty Images
    COLOMBIA

    Registraduría suspenderá dos servicios clave en oficinas esta semana: ¿cuáles son y hasta cuándo?

"Las recomendaciones del Ejército Nacional es que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las (disidencias) FARC que delinque en la zona. Los mandatarios locales tenían previsto, en compañía de 100 periodistas, revisar el avance de 95% del proyecto, la instalación de cuatro turbinas y otros anuncios relevantes para el progreso de Medellín y Antioquia, gracias a los nuevos recursos que hoy genera la Sociedad Hidroituango", se lee en un comunicado de la Gobernación de Antioquia.

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Antioquia

Hidroituango

Municipio de Ituango

Ejército Nacional

Atentados Terroristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad