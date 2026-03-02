Denuncian plan de atentado terrorista en contra del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia

El Ejército Nacional alertó a las autoridades de Antioquia sobre un supuesto plan de atentado terrorista en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El presunto plan criminal habría estado planeado para este lunes 2 de marzo durante una rueda de prensa referente al proyecto Hidroituango.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Las recomendaciones del Ejército Nacional es que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las (disidencias) FARC que delinque en la zona. Los mandatarios locales tenían previsto, en compañía de 100 periodistas, revisar el avance de 95% del proyecto, la instalación de cuatro turbinas y otros anuncios relevantes para el progreso de Medellín y Antioquia, gracias a los nuevos recursos que hoy genera la Sociedad Hidroituango", se lee en un comunicado de la Gobernación de Antioquia.



Noticia en desarrollo...