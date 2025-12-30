En vivo
Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor en Colombia este martes 30 de diciembre: epicentro y magnitud del evento sísmico

Temblor en Colombia este martes 30 de diciembre: epicentro y magnitud del evento sísmico

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un temblor, registrado sobre el medio día en el centro occidente del territorio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de dic, 2025
Temblor en Colombia este martes 30 de diciembre: epicentro y magnitud del evento sísmico
Imagen de referencia de sismógrafo.
