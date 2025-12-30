Temblor en Colombia este martes 30 de diciembre: epicentro y magnitud del evento sísmico

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre la ocurrencia de un evento sísmico en el centro-occidente del país durante la jornada de este martes 30 de diciembre. Según el boletín actualizado emitido por la institución, el movimiento telúrico se registró a las 12:04 hora local, con un epicentro localizado a escasos 3 kilómetros del municipio de Palestina, en el departamento de Caldas.

El sismo alcanzó una magnitud de 3.6 en la escala de Richter. De acuerdo con el análisis instrumental, las coordenadas geográficas del epicentro fueron latitud 5.02 y longitud -75.65. Uno de los factores determinantes en la percepción de este tipo de eventos es su profundidad; en este caso, el SGC reportó una profundidad de 114 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia.



Debido a esta profundidad, la energía se dispersó de manera que el movimiento pudo ser percibido en diversos municipios del Eje Cafetero y departamentos aledaños. En ciudades principales como Manizales, Pereira y Armenia se pudieron haber registrado vibraciones leves.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La recurrencia de estos eventos suele generar inquietud entre los ciudadanos. Sin embargo, desde una perspectiva geológica, Colombia es un país sísmicamente muy activo. Esta condición no es azarosa, sino que responde a la ubicación estratégica del territorio nacional en una de las esquinas tectónicas más complejas del mundo.



Colombia se encuentra en el punto de encuentro de tres grandes placas tectónicas: la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa del Caribe.



Subducción en el Pacífico: Al occidente, la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Suramericana en un proceso conocido como subducción. Este fenómeno es el principal motor de la sismicidad en la costa pacífica y la formación de la cordillera Occidental.

Fallas Geológicas: El interior del país está atravesado por sistemas de fallas activas, como la falla de Romeral o la falla de Palestina (cercana al epicentro de hoy), que liberan energía acumulada producto de los esfuerzos tectónicos entre las placas.

El Cinturón de Fuego: El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra el 80% de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Según datos del SGC, en el país ocurren, en promedio, 2.500 sismos al mes. La gran mayoría de estos eventos son imperceptibles para el ser humano y solo pueden ser detectados por sismógrafos de alta precisión. No obstante, zonas como el departamento de Santander (específicamente el Nido Sísmico de Bucaramanga) y el Eje Cafetero presentan una frecuencia mayor debido a la interacción de fragmentos de placas antiguas inmersas en el manto terrestre.

El Servicio Geológico Colombiano enfatiza que la información proporcionada en sus boletines está sujeta a cambios conforme se procesan más datos de las estaciones sismológicas. La entidad reitera que, aunque no es posible predecir un sismo, la mejor herramienta es la prevención y el conocimiento del entorno.

Eventos como el ocurrido hoy en Palestina, Caldas, sirven como recordatorio de la dinámica terrestre de nuestro territorio. Las autoridades locales de gestión del riesgo recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, identificar las zonas seguras en sus viviendas y lugares de trabajo, y seguir siempre las fuentes oficiales para evitar la propagación de desinformación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.