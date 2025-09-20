Temblor en Colombia hoy, día de Amor y Amistad: se sintió en cuatro departamentos

Publicidad
Un temblor en Colombia hoy, 20 de septiembre, día de Amor y Amistad, causó susto en La Gloria, Cesar. El movimiento, de 3,9, registrado a las 2:31 p.m., se sintió en cuatro departamentos, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.
De acuerdo con el organismo, el sismo fue superficial y aunque pareciera leve, la gente lo percibió como si fuera de magnitud 5.
Los departamentos donde se sintió el temblor en Colombia hoy fueron: Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander, indicó el Servicio Geológico Colombiano.
La mayoría de los sismos se registraron en Los Santos, Santander, pero hubo otra población en Antioquia en la que hubo dos temblores, uno de los cuales también se percibió con magnitud 5.
La seguidilla de temblores, en total 17, se reportaron así por el SGC:
En Uramita, Antioquia, tembló dos veces. Ambos superficiales, el primero, de 2,6, fue a las 00:22 a.m., pero se percibió como si fuera de 5. El segundo, de 2,5, ocurrió a las 4:16 a.m.
Noticia en desarrollo.