Temblor en Colombia hoy, día de Amor y Amistad: se sintió en cuatro departamentos

Un temblor en Colombia hoy, 20 de septiembre, día de Amor y Amistad, causó susto en La Gloria, Cesar. El movimiento, de 3,9, registrado a las 2:31 p.m., se sintió en cuatro departamentos, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el organismo, el sismo fue superficial y aunque pareciera leve, la gente lo percibió como si fuera de magnitud 5.

Los departamentos donde se sintió el temblor en Colombia hoy fueron: Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander, indicó el Servicio Geológico Colombiano.



Ha temblado más de diez veces en Colombia este día de Amor y Amistad

La mayoría de los sismos se registraron en Los Santos, Santander, pero hubo otra población en Antioquia en la que hubo dos temblores, uno de los cuales también se percibió con magnitud 5.



La seguidilla de temblores, en total 17, se reportaron así por el SGC:



De 2,1 en Los Santos, Santander, a las 10:46 a.m.

De 2 en Zapatoca, Santander, a las 10:36 a.m.

De 2,3 en Los Santos, Santander, a las 9:59 a.m.

De 2,1 en Los Santos, Santander, a las 9:28 a.m.

De 2 Los Santos, Santander, a las 8:45 a.m.

De 2,1 en Anzá, Antioquia, a las 8:27 a.m. Fue superficial

De 2,2 en El Playón, Santander, a las 7:25 a.m.

De 2,5 en Los Santos, Santander, a las 7:16 a.m.

De 2,4 en Lenguazaque, Cundinamarca, a las 6:42 a.m.

De 2,1 en Santa Marta, Magdalena, a las 5:51 a.m.

De 2,5 en Los Santos, Santander, a las 3:07 a.m.

De 2,1 en Los Santos, Santander, a las 2:39 a.m.

De 2,5 en Bolívar, Santander, a las 2:29 a.m.

De 2,1 en El Cairo, Valle del Cauca, a las 00:58 a.m.

De 2,1 en Barrancabermeja, Santander, a las 00:42 a.m. Fue superficial

En Uramita, Antioquia, tembló dos veces. Ambos superficiales, el primero, de 2,6, fue a las 00:22 a.m., pero se percibió como si fuera de 5. El segundo, de 2,5, ocurrió a las 4:16 a.m.

Noticia en desarrollo.