Grave incendio en fábrica del barrio Doce de Octubre en Bogotá: evacúan viviendas cercanas

El Cuerpo Oficial de Bomberos reportó un grave incendio en la Calle 76 con Carrera 53, en el barrio Doce de Octubre. Las imágenes de la emergencia dejan ver la magnitud del incendio que está tratando de ser controlado por los organismos de socorro. Por ahora hay varias viviendas aledañas que han sido evacuadas.

Sobre las 8:00 de la noche el Cuerpo de Bomberos informó que se encontraba controlado el incidente en un 80%. "Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa", aseguraron en un comunicado. De acuerdo con los primeros reportes, el lugar afectado por el incendio es una fábrica de espumas y colchones.

Noticia en desarrollo...



Es en el barrio Doce de Octubre. Fue muy grave. pic.twitter.com/4VbbkMSvUE — Juliana (Taylor's version) (@Juliana_Soler11) November 6, 2025

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL