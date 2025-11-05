En vivo
Grave incendio en fábrica del barrio Doce de Octubre en Bogotá: evacúan viviendas cercanas

En la noche de este miércoles se reporta un grave incendio en el barrio Doce de Octubre. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atiende la emergencia que obligó a evacuar varias viviendas cercanas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de nov, 2025
El hecho tiene a la zona de la ciudad en alerta.
