Noticias Caracol  / COLOMBIA  / AmaMelodía: el crucero de lujo que navega por las aguas del río Magdalena

AmaMelodía: el crucero de lujo que navega por las aguas del río Magdalena

El segundo crucero de lujo de AmaWaterways, el AmaMelodía, "recorrerá el corazón de Colombia conectando destinos como Cartagena, Mompox, Magangué y Palenque" por el río Magdalena.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
AmaMelodía, el crucero de lujo que recorre el río Magdalena
Este crucero conecta varios destinos como Cartagena, Mompox, Magangué y Palenque.
Instagram: @gobbolivar

