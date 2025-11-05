Cartagena retira los carruajes impulsados por caballos e implementa nueva movilidad eléctrica

Cartagena de Indias, uno de los destinos turísticos más importantes, se prepara para una transformación significativa en el Centro Histórico. El alcalde Dumek Turbay anunció la fecha en que los carruajes tradicionales, tirados por caballos, darán paso a carruajes eléctricos, poniendo fin a una práctica que, aunque histórica, ha sido objeto de intensa polémica debido a los casos de maltrato animal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El reemplazo completo, que implica la sustitución de los carruajes actuales por 62 unidades eléctricas, comenzará a operar oficialmente a partir del 7 de diciembre de este año. Este inicio coincide con la celebración del Día de Velitas y la temporada navideña, un periodo de alto tráfico de turística en la ciudad.



Las primeras unidades ya están en camino

La llegada de los primeros vehículos marca el inicio formal de este cambio, para este 11 de noviembre, Día de la Independencia de la ciudad, se espera la recepción de las primeras 24 de las 62 unidades eléctricas. Estas primeras unidades están programadas para comenzar a operar en las calles después del 18 de noviembre.

Los nuevos carruajes turísticos, que mantendrán el ensamblaje, el chasis y los colores de los carruajes tradicionales, buscan reinventar la tradición adaptándola a la actualidad. La inversión total para este proyecto asciende a $7.000 millones y los vehículos han sido fabricados en Henan, China, y ensamblados localmente en Cartagena.



¿Cuál es el objetivo de esta transición?

La decisión de cambiar a vehículos eléctricos se tomó para poner fin a las constantes quejas y denuncias por el maltrato a los caballos cocheros, el alcalde Turbay ha señalado que esta transformación persigue la promoción del turismo sostenible y el bienestar animal, además de que este paso es vital para que Cartagena avance hacia una identidad "más moderna, sostenible y humana", junto a la dignificación de las personas que han trabajado en este oficio desde hace años.



Un elemento crucial de la iniciativa es el destino de los caballos, los cuales serán jubilados y recibirán los respectivos cuidados veterinarios, además de que el proyecto también incluye un enfoque social y económico, ya que los mismos cocheros que han trabajado con los caballos durante décadas serán quienes conduzcan los nuevos vehículos eléctricos, por lo que la Alcaldía de Cartagena se ha comprometido a orientar a estos trabajadores en todos los trámites necesarios para convertirse en prestadores de servicios turísticos, cumpliendo con la normativa vigente, incluyendo registros, pólizas y responsabilidades civiles.



Además, esta implementación se beneficia de la normativa expedida por el Ministerio de Transporte, que regula el tránsito urbano de coches eléctricos con fines turísticos, proporcionando un marco regulatorio y seguridad jurídica para este tipo de iniciativas municipales.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL