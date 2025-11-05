En vivo
COLOMBIA  / Cartagena retira los carruajes impulsados por caballos e implementa nueva movilidad eléctrica

Cartagena retira los carruajes impulsados por caballos e implementa nueva movilidad eléctrica

La Alcaldía de Cartagena anunció el reemplazo definitivo de los 62 carruajes de tracción animal por vehículos eléctricos a finales de 2025, lo que marca un hito en la protección animal y el futuro del turismo sostenible de la ciudad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Cartagena remplazará los carruajes por coches eléctricos
