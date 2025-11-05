En vivo
COLOMBIA  / Capturan a 9 militares que estarían involucrados en homicidio de un civil en batallón de Antioquia

Capturan a 9 militares que estarían involucrados en homicidio de un civil en batallón de Antioquia

El presidente Gustavo Petro dio a conocer el caso. El Ejército Nacional confirmó que los uniformados fueron apartados de sus funciones y se les imputó los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de nov, 2025
