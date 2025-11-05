Testimonio de compañera de Jaime Esteban Moreno sobre presunto asesino: "Tenía problemas de ira"

Las autoridades de Bogotá siguen investigando el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre tras una pelea en un bar de la localidad de Chapinero. Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años y egresado de la misma universidad, fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los responsables del homicidio. El hombre no aceptó los cargos que le fueron imputados durante la audiencia realizada este miércoles 5 de noviembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una compañera de Jaime Esteban Moreno habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles de lo que conocía de los implicados en el crimen, y del bar de donde salieron aquella noche. "La fiesta al final cambió de lugar y por eso terminó siendo en Before Club. Nosotros no conocíamos la mayoría de ese lugar y cuando llegamos de verdad que fue un desastre de principio a fin. Empezando porque habían filas interminables para poder entrar, la gente empezó a colarse, empezaron a empujarse de formas terribles y luego cuando ibas ingresando, ni siquiera estaban requisando, no estaban revisando los bolsos. No estaban ni siquiera confirmando los documentos de identidad, nada como en filtro de seguridad para saber que todos estábamos como bien", aseguró la joven.

Lea: Revelan causa de muerte de Jaime Esteban Moreno: las lesiones que tenía tras brutal golpiza



El lugar de la fiesta antes del crimen

La compañera del joven asesinado contó que ella ingresó al lugar de la fiesta sobre las 10:30 de la noche. "De un momento a otro empezó a llenarse muchísimo y el ambiente se volvió sofocante porque hacía demasiado calor, como que las ventanas estaban ubicadas hacia otro lado muy lejos de la zona donde se bailaba y había demasiada gente que empezó a volverse desesperante. Nosotros tratamos de salir para reencontrarnos con amigos que estaban en otros pisos, pero estaba literalmente el staff de seguridad bloqueando las entradas todo el tiempo. No nos dejaban salir. Llegó un punto en el que tanta gente se aglomeró que empezaron a haber disturbios ahí incluso dentro de la misma zona en que nosotros estábamos, que era el piso tres".



La fiesta a la que asistió la joven y Jaime Esteban Moreno era planeada inicialmente para estudiantes de su universidad. "Yo llevo un par de años en la universidad y esta fiesta viene de hace mucho tiempo. Inicialmente era solo para estudiantes. Después la fiesta fue creciendo y empezaron incluso a vender entradas en otras universidades", explicó la estudiante, quien además dijo que esa noche no pudo ver a Moreno ni a Juan Carlos Suárez, pero que si los conocía.



"En principio no sabíamos quién era la persona, pero no más de saber que era nuestro compañero que lo habían golpeado de una forma en la que tenía que estar básicamente inconsciente y en coma en una clínica, y que habían sido, especulando, otros compañeros, nos parecía terrible y además aterrador saber que habíamos estado ahí. Ya cuando empezaron a dar más detalles, cuando supimos que era Jaime, cuando supimos el lugar donde habían pasado los hechos, como que te recorre por la cabeza el hubiera podido hacer yo o que hubiera cambiado si hubiéramos hecho una cosa u otra. Porque seguramente muchos de nosotros pensamos en un punto en vez de caminar hacia un lado, caminar hacia el otro, o ir al Oxxo, dónde fue que empezó la discusión de ellos".

Publicidad

La joven reveló que compartió un viaje Juan Carlos Suárez y que este les contó en ese momento que tenía problemas de ira. "Que justamente por eso practicaba deportes de alto impacto, porque recuerdo que él decía que practicaba calistenia, que hacía barras, que incluso a veces había practicado boxeo y que por eso prefería no tomar tanto porque a veces tenía problemas con la ira, pero nunca llegamos a pensar que literalmente podía llegar a un extremo así".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL