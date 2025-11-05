En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
POLÉMICA LUIS DÍAZ
JHON DURÁN, FIGURA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Testimonio de compañera de Jaime Esteban Moreno sobre presunto asesino: "Tenía problemas de ira"

Testimonio de compañera de Jaime Esteban Moreno sobre presunto asesino: "Tenía problemas de ira"

Una compañera de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en días pasados, dio detalles de la fiesta en la que se encontraban antes del crimen y reveló datos del señalado asesino.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Delito que le imputaría Fiscalía a presunto asesino de Jaime Esteban Morales: las pruebas que tienen

Publicidad

Publicidad

Publicidad