Así sería el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín: fotos del proyecto y cuándo inician obras

La Alcaldía de Medellín dio a conocer este miércoles el proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot. En el evento se revelaron datos clave cómo la nueva capacidad que tendría el lugar, las mejoras en su estructura, la inversión, entre otros. "El proyecto incluye, además, la remodelación de los baños, locales comerciales, cabinas de prensa, camerinos y palcos, y la incorporación de elementos de accesibilidad universal, como rampas y pasarelas", se lee en un comunicado del distrito.

“Este estadio que empezaremos a construir será con recursos 100 % públicos, seguirá siendo público y de la ciudad. Aquí, los venteros pasarán a ser comerciantes, porque no es solo la infraestructura, es lo social, es cuidar a quienes siempre han estado afuera del estadio, porque lo de afuera también lo vamos a renovar", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

"Quiero que este sea justamente el compromiso con la hinchada, que vamos a tener un estadio de talla mundial, pero lo mejor es tener un comportamiento de talla mundial, que nos respetemos entre nosotros, que el hecho de ser hinchas de uno u otro equipo jamás sea motivo para agredirnos, que Medellín se convierta en el ejemplo a nivel mundial del fútbol en paz", agregó el mandatario de la ciudad.



¿Cómo será el nuevo estadio Atanasio Girardot de Medellín?

El proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot, según se lee en un comunicado de la Alcaldía de Medellín, "contempla una transformación integral que lo posicionará como uno de los mejores escenarios deportivos de América. La intervención será financiada en su totalidad con recursos públicos (...) Se reafirma su compromiso con el deporte, la infraestructura de calidad y el bienestar de la ciudadanía. Esta será la remodelación más grande de la historia de este lugar".



El actual estadio Atanasio Girardot y lo proyectado. Alcaldía de Medellín

Para el proyecto se invertirán más de $750.000 millones, de estos, $643.000 millones serán propiamente en el escenario y el resto en la unidad deportiva, tecnología, movilidad y urbanismo. "Se destacan obras para aumentar la capacidad de 45.200 a 60.000 asistentes, es decir, un 33 % más que hoy. Ese incremento se logrará con la construcción de un tercer nivel en tribuna con silletería nueva. Además, se instalará una nueva cubierta que abarcará todo el escenario. La actual de 2.319 metros cuadrados se ampliará a más de 31.000 metros cuadrados protegiendo las tribunas del sol y la lluvia".

Las personas que visiten el nuevo estadio Atanasio Girardot podrán disfrutar de "silletería renovada, redes eléctricas e hidrosanitarias más modernas, una mejor cancha y una fachada novedosa de más de 23.000 metros cuadrados, que integrará el estadio con su entorno". Al interior del lugar se ampliarán las unidades sanitarias, que pasarán de 399 a 531. Asimismo, se modernizarán y aumentarán los accesos de 49 a 108 torniquetes.

Las actuales graderías del estadio Atanasio Girardot y lo proyectado. Alcaldía de Medellín

El proyecto, que cumplirá con los estándares internacionales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), contempla la intervención de 40.000 metros cuadrados de espacio público en los alrededores. La primera fase del proyecto contempla un estudio de suelos, que se realizará en el perímetro del estadio durante lo que queda de 2025.

"Mientras se avanza en los trámites de radicación y viabilidad en curaduría, con el propósito de iniciar las obras entre mayo y junio de 2026. El Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- estarán a cargo de la estructuración, diseño y ejecución, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2027. Este proyecto generará 430 empleos directos", concluyó la Alcaldía de Medellín en el anuncio.

Actual vista aérea del estadio Atanasio Girardot y lo proyectado. Alcaldía de Medellín

