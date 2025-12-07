En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Asesinan a dos policías en Cúcuta, Norte de Santander, en ataques atribuidos al Eln: esto se sabe

El hecho ocurrió en la vía Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia. Las víctimas fueron identificadas como Franklin Guerrero y Jairo Holguín.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Atentado del ELN.
Archivo

