La historia de Beily, perro que sobrevivió 29 días bajo los escombros tras terremotos en Venezuela

Un milagro de vida se registró luego del doble sismo que afectó a Venezuela, donde un perro permaneció sepultado casi un mes hasta ser rescatado y reencontrarse con su familia. En medio de la tragedia provocada por un devastador fenómeno natural, la esperanza encontró la manera de abrirse paso en el territorio venezolano. Se trata de la historia de Beiley, un perro de raza French poodle de dos años de edad, quien logró sobrevivir durante 29 días bajo los escombros tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela.

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El hallazgo, calificado por sus allegados y rescatistas como un auténtico milagro, culminó con el esperado reencuentro del animal con sus cuidadores, Victoria, de 11 años de edad, y su padre, Jairo. El emotivo rescate, ocurrido el pasado 23 de julio, ha despertado el asombro y la conmoción de miles de personas, demostrando cómo la resistencia animal puede superar las condiciones más extremas de aislamiento e inclemencia.



¿Cómo fue el hallazgo de Beily tras el doblete sísmico en Venezuela?

La reconstrucción de los hechos permite entender la dimensión del suceso. Según relató Victoria, el día en que fue hallado el animal se desplazaba junto a su padre hacia un punto específico de la tragedia. "Mi papá dice: 'vamos a bajar al bloque tres para ver cómo va lo de tu mamá, porque mi mamá quedó tapeada'", explicó la menor durante la entrevista en Noticias Caracol En Vivo.

Al aproximarse al lugar, la presencia de una multitud llamó de inmediato la atención de la familia. En el sitio se escuchaban rumores entre los presentes sobre la presencia de un animal atrapado con vida. "Fuimos a ver y bajamos y vemos mucha gente alrededor y dicen: 'un perro vivo'. Y yo digo: 'yo tengo perro, voy a ver si es mi perro, pues, porque vamos a ver si es mi perrote'", afirmó Victoria al recordar la incertidumbre de ese momento.



La menor de edad indagó de inmediato sobre las características del canino detectado entre los escombros. Al ser informada de que se trataba de un ejemplar de color blanco, descendió rápidamente del vehículo en el que se movilizaba para verificar la situación por sí misma. "Me dicen 'blanco', yo me bajo de la moto y salgo corriendo", detalló la niña. Al llegar al punto exacto, confirmó que el animal rescatado era efectivamente Beiley.



"Cuando lo veo, digo, lo reconozco y veo que es Beiley. Yo lo llamo para ver si me reconoce, pero él estaba ido y no me reconoció" , expresó Victoria sobre el impacto inicial tras el hallazgo del perro en estado de desorientación debido al prolongado confinamiento.

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Tras ser extraído con éxito de las ruinas, Beiley fue trasladado de inmediato para recibir la asistencia médica veterinaria correspondiente. De acuerdo con lo manifestado por su dueño, Jairo, una profesional de la salud animal asumió la responsabilidad de examinar y atender al paciente desde el primer momento en que se conoció su caso.

"Aquí está la doctora que lo está tratando desde un comienzo de que Beiley sufrió el terremoto. Ella nos abrió su puerta de la clínica y dijo que trajéramos a Beiley, que ella quería ser la doctora que estuviese pendiente de la recuperación de él" , sostuvo Jairo. La especialista a cargo de la atención médica veterinaria intervino en la conversación para ofrecer un parte sobre el estado del canino y enviar un mensaje sobre el significado del rescate.

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"Entre tanto dolor, pues tenemos experiencias como estas que nos hacen sentir y nos hacen creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y que la vida siempre va a tener un nuevo regalo" , enfatizó la médica encargada de supervisar el proceso de rehabilitación.



¿Cómo llegó Beily a la familia Rengel?

La familia compartió los detalles sobre la llegada del perro a sus vidas cuando este apenas contaba con un mes de nacido. Victoria recordó la forma en que se dio la adopción del animal en su hogar gracias a la intervención de sus familiares.

"Mi tía vendía perritos y yo le dije a mi mamá: 'mamá, quiero un perrito, quiero un perrito'. Y ella me lo compró" , explicó la niña de 11 años. Además, la menor hizo una precisión muy especial sobre los roles y afectos dentro del núcleo familiar respecto a la crianza del French poodle.

"Ahí raíz se juntó fue con mi mamá, ella lo cuidaba y yo era prácticamente su hermana, no su mamá. Su mamá era mi mamá", relató Victoria al rememorar los momentos compartidos con la mascota antes de la catástrofe.

El caso de Beiley resalta el trabajo conjunto realizado en la zona del desastre por parte de los cuerpos de rescate, la comunidad y el personal de veterinarios que continúan desplegando esfuerzos para atender emergencias. La supervivencia del canino tras 29 días de aislamiento representa un hecho insólito en el marco de las labores de salvamento desarrolladas tras el doble sismo en territorio venezolano.

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Actualmente, el animal avanza en su proceso de recuperación médica mientras permanece bajo la custodia y cuidado de la familia. Los allegados y especialistas médicos continúan monitoreando de cerca la evolución de su estado general de salud para garantizar su completa rehabilitación tras el traumático evento.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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