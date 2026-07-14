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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atención: 39 personas fueron secuestradas en el Chocó, hay un menor de edad entre las víctimas
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Atención: 39 personas fueron secuestradas en el Chocó, hay un menor de edad entre las víctimas

La información fue confirmada por la Séptima División del Ejerçito Nacional por medio de un comunicado.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Gobernadora del Chocó denuncia ataques del ELN con drones contra la Policía
Gobernadora del Chocó denuncia ataques del ELN con drones contra la Policía -
Archivo

Un grupo de 39 personas fue víctima de secuestro en el departamento de Chocó este 14 de julio, en horas de la mañana, según informó el Ejército Nacional en sus cuentas oficiales. Entre las víctimas se encontraría un menor de edad, cuya edad es desconocida por el momento. La institución condenó y rechazó con contundencia este nuevo hecho que afecta el orden público de la región y a la población civil.

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La Séptima División del Ejército indicó que el secuestro ocurrió a la altura del sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato. Al parecer, los perpetradores del secuestro serían presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Noticias Caracol conoció, por parte de una fuente, que el grupo de 39 personas se movilizaban en dos buses sobre este corredor vial, cuando los integrantes del grupo ilegal los interceptaron y no les permitieron continuar el recorrido, por lo que permanecen retenidas a esta hora en esta zona, sin haberse desplazado.

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De momento, las tropas del Ejército trabajan en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y las autoridades competentes de la región, que adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas. Aunque la Fuerza Pública no ha podido aproximarse, debido al riesgo de un posible enfrentamiento entre ambos actores, en el que queden civiles en medo.

Entre tanto, el Ejército exige al Eln respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional.

NOTICIA EN DESARROLLO

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