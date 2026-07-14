Atención: 39 personas fueron secuestradas en el Chocó, hay un menor de edad entre las víctimas

Un grupo de 39 personas fue víctima de secuestro en el departamento de Chocó este 14 de julio, en horas de la mañana, según informó el Ejército Nacional en sus cuentas oficiales. Entre las víctimas se encontraría un menor de edad, cuya edad es desconocida por el momento. La institución condenó y rechazó con contundencia este nuevo hecho que afecta el orden público de la región y a la población civil.

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La Séptima División del Ejército indicó que el secuestro ocurrió a la altura del sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato. Al parecer, los perpetradores del secuestro serían presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Noticias Caracol conoció, por parte de una fuente, que el grupo de 39 personas se movilizaban en dos buses sobre este corredor vial, cuando los integrantes del grupo ilegal los interceptaron y no les permitieron continuar el recorrido, por lo que permanecen retenidas a esta hora en esta zona, sin haberse desplazado.

De momento, las tropas del Ejército trabajan en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y las autoridades competentes de la región, que adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas. Aunque la Fuerza Pública no ha podido aproximarse, debido al riesgo de un posible enfrentamiento entre ambos actores, en el que queden civiles en medo.



Entre tanto, el Ejército exige al Eln respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional.



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