Motociclista está en coma tras se atropellado por ambulancia en Bogotá, denuncia concejal

Un joven estudiante universitario se debate entre la vida y la muerte después de haber sido atropellado por una ambulancia cuando se movilizaba por Bogotá en motocicleta el pasado 10 de julio, en horas de la noche. Los familiares de la víctima viven en la incertidumbre de lo que puede pasar con él, pues se encuentra en coma inducido por el grave estado de salud que reviste. La denuncia fue dada a conocer por el concejal David Saavedra, quien conoció de primera mano el caso por los familiares, que piden que se investigue el siniestro, pero también las presuntas irregularidades presentadas en el momento de los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Jeison Julián Rojas, un joven de 25 años que está cursando la carrera de Filología en la Universidad Nacional. Ahora mismo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica de Occidente. El caso de Rojas no es un fenómeno alejado de la realidad, sino uno que se suma a varios hechos similares que involucran a ambulancias que transitan por las calles de Bogotá, haciendo caso omiso de las regulaciones que existen para esta clase de vehículos.

“La ambulancia no llevaba las luces ni las sirenas de emergencia encendidas, se pasó el semáforo en rojo”, indicó Saavedra a este medio. Agregó que el estudiante ni siquiera tuvo aviso de que se aproximaba la ambulancia, a toda velocidad, hacia la intersección de la calle 13 con carrera 65, lugar del siniestro. La familia de Rojas indica que un video registra las circunstancias del hecho. Los hechos están pendientes de ser verificados por las autoridades competentes. A raíz del siniestro, el estudiante quedó con trauma craneoencefálico y varias fracturas en su cuerpo que hoy comprometen su vida.



Las irregularidades en el momento de la emergencia

La familia de la víctima denuncia que el vehículo sería del Distrito y que no le prestó servicios prehospitalarios al afectado. En cambio, llegó una ambulancia privada que evidenció que el joven no recibió maniobras de atención inicial. Fueron sus tripulantes quienes inmovilizaron sus extremidades, le brindaron primeros auxilios y llevaron a Jeison a la Clínica de Occidente. Además de eso, una ambulancia del Distrito diferente a la que habría protagonizado el accidente llegó al lugar pidiendo asumir el traslado del paciente. Esto terminó en una discusión que, según la familia, retrasó el desplazamiento varios minutos.

Publicidad

El concejal David Saavedra denunció que este no es un caso aislado y expuso otro incidente ocurrido el 9 de julio, en el que un empresario llamado Víctor Morales fue chocado por una ambulancia en la calle 106 con Suba. El cabildante busca que esta problemática llegue hasta el Concejo de Bogotá a través de un debate de control político en el que se busquen soluciones y medidas más estrictas sobre estos actores viales. Además, dio a conocer cifras alarmantes entregadas por la Secretaría de Movilidad del año pasado, que dan cuenta de las sanciones impuestas a ambulancias públicas y privadas.

315 sanciones en total.

en total. 101 sanciones por transitar sin emergencia por carriles exclusivos de TransMilenio .

por transitar sin emergencia por carriles exclusivos de . 31 inmovilizaciones por falta de revisión técnico-mecánica.

por falta de revisión técnico-mecánica. 15 sanciones por omitir señales de tránsito.

por omitir señales de tránsito. 12 sanciones por no tener el SOAT vigente.

Las denuncias también señalan que estos vehículos de emergencia son usados para piques ilegales, mensajería y que disputan pacientes mediante competencia desleal.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co