El duro mensaje de Catalina Giraldo a la Corte Constitucional antes de recibir la eutanasia

Catalina Giraldo ya no está en este mundo, pero la lucha jurídica para que se regule la muerte digna en Colombia prevalece. El nombre de esta psicóloga de 31 años pasó a ocupar los titulares de las noticias cuando solicitó el suicidio médicamente asistido a su EPS, pero le fue negado; así que decidió emprender una batalla legal que se extendió por 10 meses y llegó hasta la Corte Constitucional, donde permanece el caso para el respectivo estudio. Giraldo le envió un contundente mensaje a los magistrados del alto tribunal antes de su muerte.

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Noticias Caracol dio a conocer una entrevista póstuma que Catalina concedió horas antes de acceder a la eutanasia, el 9 de julio. Murió acompañada de su mamá, su hermana y su mascota en un centro médico de Bogotá. Pero su fallecimiento no se dio como ella lo esperaba. La importancia del suicidio asistido para ella radicaba en que era un acto de autonomía y de apropiarse de su proceso. Al final, aceptó resignada la eutanasia, aunque se sentía tranquila. El detonante para optar por este camino vino cuando fue hospitalizada en mayo pasado y se sintió restringida.

El suicidio asistido fue despenalizado en Colombia en 2022, a través de la Sentencia C-164 de la Corte Constitucional. Sin embargo, los vacíos legales fueron de los que se valió la EPS de Giraldo para negarle el acceso a este derecho. Catalina era la primera paciente en pedir el acceso a este recurso, pero se encontró con que este no había sido debidamente reglamentado. Así las cosas, inició una batalla legal que duró 10 meses. Tutelas y frustraciones estuvieron acompañadas por el insoportable peso de vivir con el que cargaba Catalina. Su salud mental se deterioraba a medida que la demanda iba llegando a nuevas instancias.



El duro mensaje de Catalina Giraldo a la Corte Constitucional

En sus últimas declaraciones, Catalina Giraldo envió un mensaje directo y contundente a los magistrados de la Corte Constitucional, enfocándose en la necesidad de justicia para quienes enfrentan situaciones similares a la suya. “Esta lucha no termina conmigo; yo voy a fallecer en las próximas horas; pero no fallece con este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria, hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”, declaró.

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Giraldo les hizo un llamado a los magistrados a que comprendan que esta es una lucha por la salud mental y la muerte digna. “Muchas personas necesitan una muerte acompañada y segura, y no morir como la mayoría de personas que se suicidan de manera violenta”. Catalina aclaró que para ella sería infame que la alta corte no resuelva el caso de fondo.

La pelea continúa: ¿en qué va la tutela de Catalina Giraldo?

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El capítulo más reciente de esta batalla fue la solicitud formal que hizo la representación de Giraldo a la Corte Constitucional de apartar del caso a la presidenta Paola Meneses, quien fue designada para revisar el expediente de la tutela. DescLAB, firma que acompaña el proceso jurídico, recordó que la magistrada salvó su voto a la hora de decidir sobre la Sentencia C-164 de 2022. “Al salvar su voto (...), la magistrada Meneses rechazó públicamente la Asistencia Médica al Suicidio, se opuso radicalmente a su despenalización y práctica en el sistema de salud”, señaló la organización.

María Paula Rodríguez Rozo

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