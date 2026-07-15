Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este miércoles 15 de julio: magnitud y epicentro

Un sismo de magnitud 4,8 se registró en la tarde de este miércoles 15 de julio en el departamento de Santander, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, una zona reconocida por su alta actividad sísmica.

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Según la información entregada por el SGC, el evento sísmico ocurrió a las 3:13 p.m. El reporte indicó que tuvo una profundidad de 153 kilómetros, por lo que corresponde a un sismo de profundidad intermedia. Además, el epicentro se ubicó en las coordenadas 6.82° de latitud y -73.15° de longitud, en jurisdicción del municipio de Los Santos (Santander).

Los municipios más cercanos al epicentro son:



Los Santos (Santander), a 9 kilómetros.

Jordán (Santander), a 11 kilómetros.

Zapatoca (Santander), a 13 kilómetros.

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Zona con alta actividad sísmica

El municipio de Los Santos, ubicado en el departamento de Santander, es conocido popularmente como la "capital sísmica de Colombia". La razón científica detrás de este constante movimiento de la Tierra se debe a un fenómeno geológico extraordinario: el Nido Sísmico de Bucaramanga. Esta es una zona de concentración inusual de actividad sísmica que se ubica justo debajo de esta región y que genera temblores de manera casi continua.

A diferencia de otras zonas del mundo, este nido sísmico es verdaderamente único debido a su alta concentración. Mientras que otros nidos famosos en el planeta, como el de Vrancea en Rumania o el de Hindu-Kush en Afganistán, se extienden por cientos de miles de kilómetros cúbicos, el de Bucaramanga concentra toda su actividad en un área extremadamente reducida de apenas 128 kilómetros cúbicos. Esto hace que la liberación de energía sea constante y localizada casi siempre bajo el mismo punto.

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La explicación científica de por qué se concentran tantos sismos en este punto específico apunta a las profundidades de la Tierra. Las principales teorías señalan que el Nido Sísmico de Bucaramanga se originó por la interacción de antiguas placas tectónicas que ya se encuentran inmersas o subducidas en el manto terrestre. Al chocar e interactuar de forma compleja en este espacio tan reducido, generan las fracturas que percibimos en la superficie con epicentro en Los Santos.

¿Por qué la mayoría de temblores no causan desastres?

A pesar de la alta frecuencia de los sismos, la gran mayoría de ellos no representan un peligro extremo para la población debido a tres factores clave:



Gran profundidad: los hipocentros (el punto de origen del sismo) se localizan por lo general a unos 150 kilómetros de profundidad .

los hipocentros (el punto de origen del sismo) se localizan por lo general a unos . Pérdida de energía: al tener un origen tan profundo, las ondas sísmicas deben recorrer una gran distancia antes de tocar la superficie. En ese trayecto, pierden la mayor parte de su fuerza y energía .

al tener un origen tan profundo, las ondas sísmicas deben recorrer una gran distancia antes de tocar la superficie. En ese trayecto, . Magnitudes moderadas: la mayoría de los eventos diarios registran magnitudes bajas a moderadas, lo que resulta en una intensidad percibida muy leve.

Dato a tener en cuenta: Aunque la mayoría de los temblores son inofensivos, la historia registra eventos con magnitudes superiores a 6.0 que sí han llegado a causar daños estructurales en las poblaciones de Santander. Por ello, la prevención y el monitoreo constante del Servicio Geológico Colombiano siguen siendo fundamentales para la región.

Hasta el momento las autoridades no informan sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico. Las autoridades continúan con el monitoreo del evento mientras los organismos de gestión del riesgo verifican si existen reportes desde los municipios donde el sismo pudo sentirse.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitados sus canales oficiales para que los ciudadanos informen si percibieron el movimiento, información que contribuye a evaluar la intensidad del evento en las diferentes regiones del país

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co