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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mujer en Cartagena dio a luz en plena calle, frente a un centro médico: ¿qué dicen las autoridades?

Mujer en Cartagena dio a luz en plena calle, frente a un centro médico: ¿qué dicen las autoridades?

La situación llegó a oidos del alcalde de la ciudad amurallada, quien dio a conocer detalles del caso en sus redes sociales.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Mujer que dio a luz en la Clínica Crecer
Mujer que dio a luz en la Clínica Crecer
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Cartagena fue escenario de un indignante e insólito caso que atentaría contra el derecho a la salud de una mujer que estaba embarazada. Una madre dio a luz a su hijo en plena calle, en el suelo, a las afueras de las instalaciones de un centro médico de la ciudad. El caso, que fue divulgado por medios locales, ha causado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigen que haya una investigación de fondo y sanciones ejemplares para los posibles responsables del hecho.

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El alcalde Dumek Turbay dijo en sus redes sociales que recibió reporte de este caso, que ya está siendo atendido por las autoridades de salud del distrito. También entregó más detalles del hecho. Las denuncias indican que la mamá al parecer no fue recibida en la Clínica Crecer en la madrugada de este miércoles 15 de julio y tuvo que dar a luz fuera de las instalaciones de este centro médico. En imágenes grabadas por testigos se observa que la mujer está en el suelo y viste lo que parece ser una bata quirúrgica. A su lado está una mujer y dos personas que llevan uniformes y guantes quirúrgicos, que serían personal de salud. Medios locales señalan que solo después del nacimiento del bebé, el personal de la clínica habría salido a brindarle atención. Por otro lado, la Clínica Crecer no ha emitido un pronunciamiento oficial para dar su versión de los hechos.

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Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación”, declaró el mandatario, quien dio instrucción al director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Rafael Navarro, para que requiera al centro asistencial y dé inicio a las investigaciones correspondientes desde la entidad. El Departamento indicó que ya está al frente del caso y estará atento a brindar la información respectiva del mismo.

Dumek pidió a los medios de comunicación que no difundan el video donde quedó constancia de la denuncia, por respeto a la mujer y al bebé recién nacido. Agregó que pronto se sabrá más contexto sobre el hecho y el resultado de la visita a la Clínica Crecer. Además, dijo que desde la Alcaldía se encargarán de que la madre y el recién nacido tengan todos los cuidados correspondientes.
María Paula Rodríguez Rozo
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