Inicia paro minero en Antioquia: hay preocupación por posible riesgo del suministro de energía

Se instaló un nuevo paro minero en Antioquia, poco después de que se se normalizara la situación de orden en el municipio de Segovia, donde un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal derivara en desmanes, protestas y enfrentamientos. Como estaba previsto, la manifestación del gremio inició este 14 de julio en el nordeste antioqueño. Sin embargo, los bloqueos ahora son materia de preocupación de las autoridades, pues afecta sectores donde hay importantes centrale suq egeneran electricidad para el país.

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¿Qué piden los manifestantes?

Los mineros que participan en estos bloqueos por la región piden a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otras compañías que cumplan con los proyectos sociales destinados a la comunidad. Además, resaltan la necesidad que hay en este momento de que el Gobierno nacional y el departamental se sienten a hablar sobre cuestiones de la minería artesanal, de la que muchos subsisten en la zona, que no solo aborda como tal el futuro, sino los proyectos que hay alrededor de esta actividad económica.

Los mineros de la región del nordeste antioqueño también hacen un llamado para que no haya más quema de maquinaria amarilla.



“Estamos aquí para decirle a la EPM que nosotros hemos cumplido con la palabra”, indica un líder minero que se encuentra en Amalfi con otros integrantes del gremio. “Dijimos que íbamos a hacer una movilización pacífica y hoy, desde las 3 de la mañana, hemos estado haciendo una movilización pacífica en el sector de Puente Acacías”.



Preocupación por las consecuencias del paro minero

Empresas y autoridades observan con preocupación la protesta que se desarrolla en sectores como Amalfi. Y es que en el nordeste antioqueño se concentran varias centrales hidroeléctricas, como Porce II, Porce III, Troneras, Guadalupe III y Guadalupe IV. Desde esa región se genera el 16 % de la energía que consume el país. El panorama de la generación de electricidad se ve agravado con los efectos del fenómeno de El Niño.

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó por qué la movilización podría tener consecuencias preocupantes en materia de energía. Y es que, al no permitir el ingreso o mantenimiento a las centrales, habría afectaciones en casi una quinta parte de la energía que consume Colombia. Gutiérrez dijo que las cinco hidroeléctricas juntas, ya mencionadas, suman 1.609 megavatios de generación de energía en Colombia (casi el 16 %).

Las autoridades en Antioquia aseguran que la problemática ya había sido advertida hace varias semanas. Ahora que los bloqueos fueron instalados, se busca que se habilite al menos un paso intermitente con tal de que no haya afectaciones en el trabajo de estas centrales hidroeléctricas.

Inició otro paro minero en el norte de Antioquia y las autoridades advierten riesgos para la producción de energía por cuenta de los bloqueos.



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Con reportería de Alfonso Cárcamo

María Paula Rodríguez Rozo

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