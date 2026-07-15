Metrocable de Medellín inicia mantenimientos: Línea J suspenderá servicio del 16 al 22 de julio

La red de transporte masivo de Medellín se prepara para una serie de intervenciones críticas. El Metro de Medellín ha anunciado oficialmente el inicio de su plan de mantenimiento anual y "mantenimientos mayores" para su sistema de cables aéreos, una labor fundamental para garantizar la seguridad, confiabilidad y disponibilidad del servicio que beneficia a miles de ciudadanos en el Valle de Aburrá.

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Pedro Buitrago, jefe de Cables Aéreos del Metro de Medellín, explicó que estas intervenciones son de una naturaleza especial. Mientras que el sistema recibe atención diaria, los mantenimientos mayores requieren que la operación se detenga por un tiempo prolongado debido a la complejidad de los componentes a intervenir. Entre las piezas clave que serán objeto de trabajos técnicos se encuentran los motores, los reductores, las volantes y el cable portador tractor, elementos esenciales para el movimiento de las cabinas.



¿Cómo será la suspensión de la Línea J del Metrocable de Medellín?

La Línea J, que conecta las estaciones de San Javier y La Aurora, será la primera en iniciar este ciclo de cierres temporales. Según el cronograma oficial, el servicio estará suspendido desde el jueves 16 de julio hasta el miércoles 22 de julio de 2026. Se espera que la operación comercial se retome en su horario habitual a partir del jueves 23 de julio.

Este proceso no es una labor aislada. Buitrago destacó que estos trabajos se programan con meses de antelación debido a que exigen la gestión de repuestos especializados y la presencia de personal experto proveniente de Europa. Estos especialistas son los encargados de realizar pruebas dinámicas y estáticas bajo rigurosas normas técnicas internacionales, validando que cada componente funcione según los estándares europeos de seguridad.



Además de la Línea J, el mes de julio verá intervenciones similares en las líneas H y M. Para el segundo semestre del año, el Metro de Medellín tiene proyectado ejecutar mantenimientos mayores en las líneas K, P y L, completando así la revisión integral de su sistema de cables. Para mitigar el impacto en la movilidad de los habitantes de las comunas occidentales, se han dispuesto diversas rutas de integración con el apoyo de empresas de transporte público terrestre.



¿Cuáles son las rutas alternas tras la suspensión de la Línea J del Metrocable de Medellín?

Rutas alternas: Conducciones Palenque Robledal

Para aquellos usuarios que habitualmente utilizan la Línea J, la empresa Conducciones Palenque Robledal ofrecerá las siguientes alternativas de transporte para conectar con el sistema Metro:



Ruta 250i La Huerta - Moravia: Los ciudadanos podrán utilizar esta ruta para integrarse al sistema en la estación Universidad.

Ruta 250i Pajarito - Aurora: Esta opción permitirá a los viajeros realizar su integración en la estación Floresta.

Rutas alternas: Rápido San Cristóbal

Por su parte, la empresa Rápido San Cristóbal habilitará servicios específicos para facilitar el traslado de los residentes de las zonas altas hacia el centro y otras áreas del valle:



Ruta 255-5i - Parque de San Cristóbal: El lugar de integración designado para esta ruta será la estación Estadio.

Ruta 255-6i - Nuevo Occidente: Al igual que la anterior, esta ruta permitirá a los usuarios conectar con el sistema masivo en la estación Estadio.

La empresa Metro de Medellín ha expresado su agradecimiento por la comprensión de la ciudadanía frente a estas interrupciones necesarias. Estos trabajos de validación técnica son el pilar que permite a Medellín mantener uno de los sistemas de cables aéreos más seguros y eficientes del mundo, asegurando que cada viaje cumpla con las máximas garantías de protección para sus usuarios. Se recomienda a los viajeros planificar sus recorridos con antelación y estar atentos a las señales informativas en las estaciones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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