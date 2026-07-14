Lo que se sabe del atentado en Tame, Arauca, que dejó dos policía y una civil muertos

La subestación de Policía de Tame, en Arauca, fue blanco de miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la tarde del martes 14 de julio. El ataque criminal se realizó con el lanzamiento de múltiples artefactos explosivos contra la subestación, dejando, hasta el momento, a tres víctimas fatales, una civil y dos patrulleros, además de nueve personas heridas.

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Los uniformados fueron identificados como los patrulleros Adrián Stiven Riascos y Omar Alexander España, de 24 y 22 años respectivamente. Otros ocho uniformados, entre ellos un soldado profesional, resultaron con serias heridas, producto del violento ataque, fueron llevados al hospital de Tame y se conoció que serán trasladados al municipio de Yopal, Casanare.



Se desconoce la identidad de la mujer fallecida tras el atentado terrorista en Tame.

#Colombia | Ataque terrorista del ELN en Tame, Arauca, deja un policía muerto y siete heridos.



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Policía se pronuncia sobre atentado en Tame, Arauca

La Policía Nacional rechazó al atentado e informó a través de un comunicado que, “en coordinación con las Fuerzas Militares se activaron todos los protocolos operacionales para asegurar el área y fortalecer la capacidad institucional, atender la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos y los uniformados. La Institución dispuso de un equipo especializado de investigación y de inteligencia policial, para recopilar información que permita identificar y capturar a los responsables de este repudiable acto terrorista”.



Agregó que “la Policía Nacional expresa sus más sentidas condolencias a las familias afectadas por esta acción criminal y acompaña a sus seres queridos en este difícil momento que enluta a todo un país. Reiteramos nuestro compromiso de desplegar todas las capacidades institucionales en articulación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, para dar con los responsables de este doloroso hecho que afecta la tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca”.



Finalmente, se conoció que el atentado terrorista fue atribuido al Frente de Guerra Oriental del Eln, el cual opera en esta zona del país.