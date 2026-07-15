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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Atención| Avioneta cayó cerca al municipio de Gachancipá, Cundinamarca: esto se sabe del accidente

Atención| Avioneta cayó cerca al municipio de Gachancipá, Cundinamarca: esto se sabe del accidente

La aeronave se habría desplomado cerca de los terrenos de la empresa Jerónimo Martins.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Avioneta caída
Imágenes de la avioneta
Bomberos de Cundinamarca

Una avioneta tipo Cessna cayó cerca del municipio de Gachancipá, Cundinamarca, en horas de la tarde de este 15 de julio. La información fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos departamental. El accidente aéreo habría ocurrido cerca de la enpresa Jerónimo Martins. Organismos de socorro van hacia el punto para atender la emergencia.

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De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, la aeronave salió de Bogotá, pero no tenía un destino preciso consignado en la página. Hasta el momento no se tiene conocimiento de lo que pudo La avioneta, de matrícula HK-4368, tiene consignado en su exterior que es de "fotografía", de la empresa Atlantic Corp SAS.

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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) informó que la avioneta salió del aeropuerto de Guaymaral a las 3:06 p. m. y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a las 3:35 p. m.. Al parecer, por una falla de motor. La entidad informó que los dos ocupantes de la aeronave resultaron ilesos. Investigadores de la Diacc se dirigieron al sitio para iniciar la respectiva investigación técnica y determinar las causas que antecedieron este hecho.

El reporte de Bomberos dejó consignando que cuatro unidades bomberiles fueron a atender la emergencia en compañía de una ambulancia. La Policía Nacional Policía de Tránsito y la concesión vial apoyaron lobores. El informe detalla que el piloto y copiloto de la aeronave fueron valorados por una ambulancia del Hospital de Sesquilé. Las dos personas estuvieron conscientes y alertas. Al parecer, no se permitió traslado hasta que entregó la aeronave a la Aeronáutica Civil, entidad encargada de esta clase de casos.

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni viviendas afectadas.

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Atlantic Corp describe en su página que es una empresa compuesta por un equipo de "profesionales de la aviación y aerofotografía".

María Paula Rodríguez Rozo
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