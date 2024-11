Tía de Mauricio Leal cree que hay otra persona involucrada en el crimen y que puede ser un familiar

Tras cumplirse tres años del asesinato del famoso peluquero Mauricio Leal , quien murió junto a su mamá Marleny Hernández a manos de su hermano Yhonier Leal, se dio a conocer una nueva entrevista que entregó la tía de los estilistas desde Cartago, departamento del Valle del Cauca. La mujer no descarta que alguien más hubiera ayudado a su sobrino para cometer el crimen y modificar la escena.

Esta es la segunda parte de la conversación que tuvo María Dinner Hernández, hermana de Marleny Hernández, con el canal de YouTube Focus Noticias. En la primera charla, la mujer habló sobre la supuesta envidia que sentía Yhonier Leal contra su hermano Mauricio y el “terrible error” que cometió la mamá de sus sobrinos días previos al asesinato, el 21 de noviembre de 2021.

Yhonier llamó a su familia para decirles que no había cometido el crimen

La señora María reveló que, luego de que Yhonier fue condenado a pagar 55 años y 3 meses de cárcel por el doble homicidio, llamó a su tía y otros seres queridos para decirles: “Soy inocente, yo no tocaría a mi madre ni con el pétalo de una rosa, yo no tengo nada que ver, yo no tuve nada que ver, yo no lo hice”.

Cuando otra tía le preguntó a Yhonier por qué él se salvó de ser asesinado, contestó: “A mí no me mataron porque tenían que dejar una evidencia, esa evidencia fui yo”. Además, al cuestionarlo por esa respuesta, él recalcó que “él tenía que pagar a mi hermana y a Mauricio”.

Además, al indagar si Yhonier había escuchado algún golpe o grito durante los asesinatos, pues la habitación de él y de su hermano estaban cerca, dijo: “No tía, yo no escuché. Usted sabe que si yo hubiera escuchado yo me hago matar”.

Tía de Mauricio Leal cree que hubo otra persona involucrada en el crimen

La señora María piensa que alguien más tuvo que ayudar a Yhonier a asesinar a Mauricio Leal y a Marleny Hernández: “Es que es lo lógico.De limpiar la casa, de coger a mi hermana, arrastrarla a la cama. Mire que en el video, mi hermana se ve así (boca arriba), ¿cierto? Al lado de Mauricio. ¿Y cómo estaba mi hermana (cuando la encontraron)? Estaba de lado, tenía un piecito así por fuera de la cama y estaba de lado. Y en el video que mostraron estaba así (boca arriba)”.

Al analizar aquellas imágenes, para la señora María “Yhonier solo no pudo haber hecho eso. Yo no sé quién estuvo ahí, pero lo único que yo digo es que Yhoinier solo no lo hizo, había una o dos personas más ahí”.

La tía de Mauricio Leal sospecha que Yhonier no cometió solo el crimen y que, por eso, cambió su versión de los hechos. Además, cree que uno de sus sobrinos pudo verse involucrado en el doble asesinato de Mauricio Leal y su mamá.

Al preguntarle a la señora María el porqué Yhonier no dice la verdad sobre lo que pasó esa noche, es porque “pensamos que está la misma familia ahí metida”.

