Tocancipá completa ocho días sin agua: anuncian restablecimiento del servicio para el 30 de octubre

Tocancipá, Cundinamarca, enfrenta una contingencia por la falta de agua en el municipio, debido a una falla en los motores eléctricos del sistema de bombeo. La emergencia completa cerca de ocho días y la comunidad pide una pronta solución.

A través de sus redes sociales, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá explicó las labores que adelanta para atender la situación y restablecer el servicio. Según informó la entidad, se espera recuperar el suministro y aumentar las presiones antes del 30 de octubre.

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"Nuestros equipos continúan trabajando para lograr el restablecimiento del servicio y el aumento de las presiones, previstos para el 30 de octubre", señaló la empresa en un comunicado.



Reparación del sistema de bombeo

La contingencia comenzó tras una falla en los motores eléctricos de 250 HP del sistema de bombeo. Para repararlos, la Empresa de Servicios Públicos tuvo que desmontarlos y trasladarlos a un taller especializado, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

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Los trabajos se adelantan desde el 22 de octubre y, de acuerdo con la información entregada por la entidad, la fecha prevista para restablecer el servicio es el 30 de octubre.

Mientras avanzan las reparaciones, se estableció un plan de atención para abastecer a las comunidades afectadas. Este incluye carrotanques, volquetas y el apoyo del Cuerpo de Bomberos, con jornadas programadas a las 8:00 a. m., 10:00 a. m. y 2:00 p. m. La empresa también informó que la atención para quienes necesiten abastecerse de agua está disponible entre las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m.

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La falta de agua también ha afectado las actividades escolares, pues algunos colegios han tenido que suspender sus clases debido a la emergencia.

#Colombia | En Tocancipá, Cundinamarca, sus habitantes cumplen 8 días sin agua. ¿Qué está pasando? Esto responden la empresa que suministra el servicio.



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La comunidad espera el restablecimiento antes de Halloween

Los habitantes de Tocancipá esperan que el servicio se restablezca el 30 de octubre, tal como lo anunció la Empresa de Servicios Públicos, especialmente ante la celebración de Halloween, prevista para el 31 de octubre, y las demás actividades programadas en el municipio.

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Mientras continúan las labores para solucionar la emergencia, la empresa hace un llamado a la comunidad para que ahorre agua y haga un uso responsable de las reservas disponibles. Por ahora, los habitantes siguen a la espera de que se cumpla la fecha anunciada y se normalice el suministro de agua en el municipio.

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