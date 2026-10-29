Parrillero y restricción de motos en Bogotá: quiénes sí podrán circular durante Halloween

Con motivo de la celebración de Halloween y el puente festivo, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia implementaron restricciones especiales para las motocicletas en Bogotá entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre de 2026. Las medidas incluyen la prohibición del parrillero en toda la ciudad y restricciones de circulación en 19 corredores viales durante horarios nocturnos.

Sin embargo, no todas las motocicletas estarán obligadas a cumplir estas restricciones. El Distrito estableció una serie de excepciones para garantizar la prestación de servicios esenciales, la atención de emergencias y la movilidad de algunos sectores específicos durante esos días.



Restricción de parrillero en moto en Bogotá: horarios y fechas

La medida prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. La restricción aplicará durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como del 1 y 2 de noviembre, y finalizará en la mañana del 3 de noviembre. Esta prohibición rige en toda la ciudad y busca reducir la accidentalidad vial durante uno de los fines de semana que históricamente registra más siniestros con motociclistas en Bogotá.

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Además de la medida para el parrillero, el Distrito estableció una restricción general para motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 vías principales de la capital. La restricción aplica en corredores como la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Suba, calle 26, calle 80, carrera Séptima, avenida Circunvalar y otras vías estratégicas de la ciudad. Según la administración distrital, estos corredores fueron seleccionados porque concentran una alta proporción de los accidentes fatales en motocicleta que ocurren durante las celebraciones de Halloween.



¿Qué motos sí pueden circular durante las restricciones?

Las autoridades distritales definieron varias excepciones para evitar que las medidas afecten servicios fundamentales para la ciudadanía. Por esta razón, algunas motocicletas podrán movilizarse durante los horarios de restricción siempre que cumplan los requisitos establecidos y puedan acreditar su condición especial. Entre las motocicletas exceptuadas se encuentran:



Vehículos de la Fuerza Pública.

Motocicletas de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de Policía Judicial.

Motocicletas utilizadas por autoridades de tránsito y transporte.

Vehículos pertenecientes a organismos de emergencia y socorro.

Motocicletas de empresas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos destinados al transporte o asistencia de personas con discapacidad.

Motocicletas vinculadas a servicios de conductor elegido.

Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Las personas cobijadas por alguna de estas excepciones deberán portar los documentos o identificaciones que respalden su actividad, en caso de ser requeridos por las autoridades durante los operativos de control.



¿Por qué Bogotá impuso estas restricciones para motos?

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que el fin de semana de Halloween presenta cifras especialmente preocupantes en materia de seguridad vial. De acuerdo con los datos del Distrito, en promedio se registran 15 muertes durante estas fechas y en cerca del 80 % de los casos hay motocicletas involucradas. Además, el 73 % de los siniestros fatales ocurre durante las horas de la noche en los principales corredores de la capital. La Alcaldía destacó que medidas similares implementadas en 2025 permitieron reducir significativamente las muertes y los accidentes graves asociados a motociclistas durante Halloween.



Multa para quienes incumplan la medida

Los motociclistas que circulen con parrillero en los horarios prohibidos o transiten por los corredores restringidos sin estar amparados por alguna excepción podrán ser sancionados por las autoridades de tránsito. El comparendo establecido para los infractores es de $633.200, además de los procedimientos que puedan derivarse durante los operativos de control que se desplegarán en la ciudad durante el puente festivo. De esta manera, aunque la mayoría de motociclistas tendrá limitaciones temporales durante Halloween, quienes prestan servicios esenciales o cumplen funciones de seguridad, emergencia y asistencia podrán continuar movilizándose bajo las excepciones contempladas por el Distrito.



ÁNGELA URREA PARRA

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