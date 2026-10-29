Feminicidio en Bogotá: madre de 3 hijas fue asesinada por su expareja en Bosa; había buscado refugio

La violencia contra las mujeres volvió a cobrar una vida en Bogotá. En la localidad de Bosa, al sur de la capital, una mujer identificada como Yuly Yaneth Avilés, de 37 años, fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental cuando se dirigía a su vivienda luego de terminar su jornada laboral. El caso ha generado indignación entre familiares, vecinos y organizaciones que luchan contra la violencia de género.



Feminicidio en Bosa: así ocurrió el ataque contra Yuly Yaneth Avilés

Según la información revelada por Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la víctima trabajaba regulando el tráfico para la empresa Metro y fue abordada por el señalado agresor cuando se encontraba cerca de llegar a su casa, en el barrio El Anhelo. De acuerdo con los primeros reportes, entre ambos se habría presentado una discusión que derivó en un brutal ataque con arma cortopunzante. La mujer fue trasladada a un centro médico debido a la gravedad de las heridas, pero falleció pocos minutos después pese a los esfuerzos del personal de salud.

El crimen ocurrió cuando Yuly Yaneth Avilés regresaba de su trabajo. Según el reporte conocido por el periodista Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el presunto responsable habría esperado a la mujer hasta el final de su jornada para interceptarla cerca de su residencia. Un familiar de la víctima entregó un desgarrador testimonio en el que describió la violencia del ataque y aseguró que incluso existiría un video que registró parte de lo ocurrido.

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“En el video se ve evidenciado de que él la agredió, le dio más o menos siete puñaladas, una en el lado del pulmón, uno en el tórax, uno en la parte de arriba del cuello y varias en la espalda”, relató el familiar de la mujer. La gravedad de las heridas no dejó margen para los médicos, quienes intentaron salvarle la vida tras su traslado de urgencia a un centro asistencial.



Víctima de feminicidio en Bogotá ya había denunciado agresiones

Uno de los aspectos que más preocupa en este caso es que, según el relato de sus allegados, no era la primera vez que la mujer sufría episodios de violencia por parte de su expareja. De acuerdo con lo revelado por su familia, la relación sentimental había terminado apenas una semana antes del crimen. Aunque llevaban cerca de tres meses juntos y no tenían hijos en común, la convivencia ya estaba marcada por situaciones de agresión.



Los familiares contaron que la mujer había buscado refugio en la vivienda de un ser querido junto a sus tres hijas para mantenerse alejada del hombre y protegerse de nuevos ataques. La víctima permaneció cerca de una semana en casa de un familiar acompañada de sus hijas mientras intentaba mantenerse lejos de su expareja sentimental. Pese a esos intentos por protegerse, el agresor presuntamente volvió a buscarla y terminó atacándola de manera mortal.



El presunto agresor escapó tras el crimen

Durante el informe emitido por el Ojo de la Noche, Edward Porras también reportó que el señalado responsable habría huido del lugar inmediatamente después del ataque. Algunas versiones apuntaban a que el hombre se dirigió a la vivienda de algunos familiares para esconderse.



Las autoridades realizaron operativos en distintos puntos de Bosa y otras zonas de Bogotá, pero inicialmente no lograron ubicarlo. Mientras tanto, los organismos de investigación continúan adelantando labores para establecer su paradero y reunir pruebas que permitan judicializarlo. Entre lágrimas y en medio del dolor por la pérdida, los familiares de Yuly Yaneth Avilés exigieron que el caso no quede en la impunidad y pidieron a las autoridades dar con el responsable para que responda ante la justicia por este nuevo feminicidio que enluta a Bogotá.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS