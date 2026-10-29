"Había orden de alejamiento": hombre que apuñaló a su expareja en Valledupar ya tenía denuncia

Habitantes de Valledupar vivieron momentos de angustia cuando un sujeto atacó deliberadamente a dos mujeres que se movilizaban en una moto. El hombre, identificado como un comerciante de 30 años, se abalanzó sobre una de ellas con un cuchillo en mano y la tiró al suelo para atacarla. Por fortuna, la amiga que acompañaba a la víctima y personas que estaban en el sitio lograron inmovilizar al hombre para evitar que esto se convirtiera en un feminicidio.



¿Qué se sabe sobre el intento de feminicidio en Valledupar?

Los hechos ocurrieron el barrio Santa Rita, por inmediaciones de la Institución Educativa Hogar del Niño, donde una auxiliar contable de 23 años se encontraba con una amiga. Las dos mujeres iban en una moto y, de un momento a otro, un hombre las ataca, haciendo caer a la joven y la arroja al suelo, donde empieza a intentar apuñalarla con un cuchillo.

El atacante no era un desconocido para la víctima ni para su amiga, se trataba del hombre que hasta hace dos meses había sido su pareja sentimental. La amiga que acompañaba a la víctima empieza a gritar e interponerse entre el victimario y su conocida para evitar que la ataque, pero el hombre se aferra fuerte a su víctima y sigue lanzando ataques hacia ella con la mano en la que tiene empuñada el arma blanca.



Varios hombres se acercan al punto e intentan ayudar a las mujeres, pero se requirieron varios minutos y hasta cinco personas para lograr detener el ataque. El agresor no se detenía, aunque ya varias personas también lo estaban golpeando a él y tratando de apartarlo de la víctima. Cuando lograron separarlo de la mujer, la comunidad forcejeó para quitarle el cuchillo que tenía en la mano y le propinaron varios golpes más, antes de entregarlo a las autoridades.



¿Cómo se encuentra la víctima?

Luisa Fernanda Acuña, la amiga de la víctima que vivió la situación, detalló a Noticias Caracol que cuando se dio el ataque ella intentó con todas sus fuerzas fue quitarle el cuchillo y evitar que él lograra apuñalar gravemente a su conocida. "Tengo algunas heridas superficiales, pero con heridas que me ocasioné guardándola a ella", narró.

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Aunque la reacción de Acuña y de la comunidad presente evitó que la noticia fuera la de un feminicidio, la víctima sí resultó con varias heridas de gravedad resultado de este acto de violencia. "Él alcanzó a darle tres puñaladas, tiene una herida en la mejilla que le traspasó la mejilla, tiene puntos tanto por dentro como por fuera, tiene toda la boca partida porque él le dio con un cuchillo", señaló y agregó que también tiene heridas en el cuello y la espalda.



Un dato no menor que reveló el círculo cercano de la víctima del intento de feminicidio es que ya se había alertado sobre la conducta violenta del hombre tras terminar la relación amorosa. Así lo detalló Rosa Galindo, familiar de la víctima, quien dijo que "había una citación, había orden de alejamiento, había persecución por parte de él. No aceptaba que mi hermana ya no quería estar con él".



Las personas cercanas a la víctima exigen a las autoridades que se haga justicia en este caso, señalando que se hicieron las respectivas denuncias y alertas para señalar que el comerciante de 30 años estaba hostigando a la joven de 23 tras terminar su relación. El sujeto también fue llevado a un centro asistencial por las heridas de la paliza que recibió por parte de la comunidad y este jueves será presentado ante un juez.



*con reportería de Martín Elías Mendoza

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co