"Una misma noche los une": el mensaje de Colmenares por su hijo y Jaime Esteban Moreno

"Quince años los separan. Una misma noche los une". Así comienza el mensaje de Luis Alonso Colmenares Rodríguez, padre de Luis Andrés Colmenares, quien, después de 16 años, sigue buscando respuestas y justicia por la muerte de su hijo, ocurrida el 31 de octubre de 2010, luego de salir con sus amigos a una fiesta de Halloween en Bogotá.

La historia volvió a recordarse el 31 de octubre de 2025, cuando Jaime Esteban Moreno asistió con un amigo a una fiesta de disfraces en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Al salir del lugar, durante la madrugada, las cámaras de seguridad registraron cómo dos hombres disfrazados, identificados como Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, los perseguían. Ambos estaban acompañados de dos mujeres.

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Según la información conocida sobre el caso, una de ellas habría señalado que Moreno la acosó en el bar. Después, los hombres atacaron a Jaime Esteban, quien fue brutalmente golpeado y murió tras la agresión.



Los dos jóvenes estudiaban en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y sus casos quedaron vinculados por la fecha y las circunstancias que rodearon sus muertes. Ante lo ocurrido, Luis Colmenares recordó la situación que enfrentan las familias de quienes salen a divertirse y no regresan a casa.

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"Hay muchachos que salen a divertirse y no regresan", afirmó. También se refirió al proceso judicial de la familia Moreno Jaramillo y contrastó su situación con la de su propia familia, que, según sus palabras, sigue esperando respuestas. Mientras considera que a la familia de Jaime Esteban "le llegó la justicia", sostiene que a la de Colmenares aún se le "sigue negando" la verdad sobre lo ocurrido.

En una fecha en la que muchos jóvenes salen a fiestas, se disfrazan y se reúnen en discotecas y otros espacios de entretenimiento, Luis Colmenares hizo un llamado a la prevención y al cuidado entre amigos. "Diviértanse, bailen, rían, disfrácense. La alegría es suya y se la merecen. Pero cuídense. Cuiden al amigo. No dejen que el trago decida por ustedes".

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Dos 31 de octubre: Luis Andrés y Jaime Esteban.



Quince años los separan. Una misma noche los une.

El 31 de octubre de 2010, mi hijo Luis Andrés salió a celebrar, como tantos muchachos, y no volvió a casa. El 31 de octubre de 2025, quince años después, Jaime Esteban también salió… pic.twitter.com/A4gwSsegQM — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 29, 2026

Abogado de la familia de Jaime Esteban pidió una condena mayor

El caso de Jaime Esteban Moreno continúa en la agenda judicial. Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz fueron condenados por un juez por su participación en los hechos.

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Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con Noticias Caracol tras conocerse la sentencia de 37 años y seis meses de prisión. El defensor señaló que la decisión judicial "es un bálsamo que recibe la familia Moreno Jaramillo con el sentido del fallo de carácter condenatorio por el homicidio a título de dolo, en circunstancias de agravación".

Sin embargo, indicó que había solicitado al juez una condena de 550 meses, equivalentes a 45 años y 10 meses de prisión, sin ningún tipo de beneficio.

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Por otro lado, sobre Paola Fernández, señalada como presunta instigadora de los hechos, el abogado indicó que ella "también fue mencionada no solamente en el juicio, sino también en la diligencia de hoy (anuncio dado el 20 de octubre) aquí en Paloquemao".

Rincón agregó que Fernández sigue siendo buscada por la Fiscalía, la Policía y la Interpol. También manifestó su expectativa de avanzar, con la colaboración de la Fiscalía, en el proceso judicial contra ella mientras se logra su captura.

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Caso de Luis Andrés Colmenares

En abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión judicial relacionada con Laura Milena Moreno Ramírez y Jessy Mercedes Quintero Moreno, procesadas por su presunta responsabilidad en la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares Escobar.

Moreno Ramírez fue procesada por homicidio agravado, mientras que Quintero Moreno enfrentó cargos por falso testimonio y encubrimiento. En febrero de 2017, un juez de Bogotá las absolvió. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la absolución de Moreno Ramírez y declaró la prescripción de los delitos atribuidos a Quintero Moreno.

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Ante la prescripción del proceso contra Quintero Moreno, la Sala Penal de la Corte Suprema se ocupó únicamente de los hechos relacionados con Moreno Ramírez.

Al estudiar el caso en casación, la Sala consideró que, desde la imputación, el fiscal había actuado con ligereza y falta de claridad al estructurar los cargos. También señaló que, a lo largo del proceso, la Fiscalía no contaba con información suficiente sobre las posibles razones que habría tenido Moreno Ramírez para participar en los hechos, las circunstancias que los rodearon ni la identidad de los autores materiales. Tampoco encontró elementos que permitieran establecer un acuerdo entre estos y la procesada para cometer el homicidio.

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"Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en que pudo haber incurrido Moreno Ramírez", dijo la Sala.

La Corte tampoco encontró pruebas suficientes para concluir que Laura Moreno hubiera intentado desviar la investigación al entregar información falsa a las autoridades mientras se investigaba la muerte de Luis Andrés. Esta era una de las hipótesis de la Fiscalía.

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La Sala dio por probado que Colmenares murió por asfixia por inmersión, después de aspirar agua del caño El Virrey, y relacionó este hecho con las lesiones que presentaba en el rostro y con el estado de embriaguez en el que se encontraba.

Sin embargo, advirtió que "existe una duda insalvable sobre el origen de las lesiones causadas a Luis Andrés, pues con la prueba obrante en el expediente no es posible concluir que hubieran sido causadas por terceros". Y agregó: "con las evidencias allegadas no es posible adoptar una postura definitiva sobre el origen de las lesiones. Es más, con esos dictámenes no puede descartarse la posibilidad de que algunas lesiones fueran causadas por terceras personas y otras fueran producto de la caída".

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La Sala también señaló que, incluso si se aceptara que algunas lesiones fueron producto de una caída, las pruebas no permitían descartar la posible intervención de terceros.

De esta manera, el 16 de abril de 2026 quedó en firme la absolución de Laura Moreno Ramírez, con lo que concluyó la revisión judicial del caso en la Corte Suprema de Justicia.

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"Ya no más tristezas. Ya no más llantos por culpa del desenfreno"

Con este mensaje, Luis Alonso Colmenares recuerda que, cada 31 de octubre, muchos jóvenes salen a celebrar mientras sus familias esperan que regresen a casa.

Su llamado es a disfrutar la noche sin poner en riesgo la propia vida ni la de los demás. Como concluye en su mensaje: "El disfraz se quita al amanecer. La muerte no se quita nunca" (...) "Luis Andrés, Jaime Esteban: que este abrazo los acompañe donde estén. Aquí abajo seguiremos diciendo sus nombres, para que su partida no sea en vano".

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