Abelardo de la Espriella habló de la necesidad de reforzar "control militar" en sectores de Bogotá

El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Bogotá el operativo Kratos que dejó un resultado de 172 capturas y 10 bandas desarticuladas. De la misma forma, el mandatario de los colombianos llevó a cabo un consejo de seguridad en la capital en el que propuso reforzar el "control militar" en algunas zonas de la ciudad.



¿Qué zonas propuso militarizar Abelardo de la Espriella en Bogotá?

De la Espriella manifestó en medio del consejo de seguridad en la capital que hay una necesidad de aumentar los controles militares en dos localidades del sur de Bogotá. "Hay que tener el control militar en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes", aseguró el jefe de Estado.

Así mismo, el mandatario resaltó que en otras localidades de la ciudad se debe reforzar la lucha contras estructuras criminales que afectan a los dueños de negocios. "Tenemos que proteger a los comerciantes y transportadores que son quienes más sufren la extorsión, sobre todo en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar", aseguró.

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El presidente también destacó los resultados del megaoperativo Kratos, con el cual aseguró que se logró causar afectación a las estructuras criminales identificadas que operan en la ciudad como el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Mesa y Los Ingenieros. "Es un golpe nunca antes visto en Bogotá y eso se logró por la articulación con la Fuerza Pública, el Distrito y, por supuesto, la Presidencia de la República que está comprometida y determinada a recuperar la seguridad para Bogotá", indicó.



El jefe de Estado resaltó el compromiso que tiene con garantizar la seguridad de la capital del país y también señaló que ha trabajado también en mejorar la relación entre la Alcaldía de Bogotá y la Presidencia de la República. "Todos sabemos cuáles son los problemas de Bogotá, el tema es quién se atreve a resolverlos. Y hay que decirlo, le ha tocado muy duro al alcalde durante dos años y medio solo peleando con un Gobierno que estaba y que no quería combatir el crimen. Eso ha cambiado y estamos más articulados que nunca y se ven los resultados".



Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán celebró el trabajo mancomunado que realizó con el presidente De la Espriella en materia de seguridad para la capital. "Acordamos una hoja de ruta para mejorar la seguridad en Bogotá y avanzar en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas así como en el aumento del pie de fuerza", destacó el mandatario local.

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Galán también informó que otros de los acuerdos que se lograron con la Presidencia de la República en esta jornada estuvieron relacionados con la extensión de la Línea 1 del Metro hasta la calle 100, la financiación de los estudios de la Línea 4 en el Plan Nacional de Desarrollo y la recuperación del San Juan de Dios.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co