En carrera contrarreloj, rescatan en Cali a bebé y su mamá atrapados bajo escombros de terremoto

La esperanza se abrió camino entre los escombros que dejó el terremoto en Cali, luego de que los rescatistas lograran sacar con vida a un bebé de 6 meses junto a su madre, que quedaron bajo el concreto de un edificio de cinco pisos ubicado en el barrio Ciudad Capri. La estructura tenía en la parte superior una piscina y los otros niveles eran habitados por los residentes.

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Al momento, por el temblor de 7,4 en Colombia, se ha informado de 132 muertos, 570 heridos, 86 edificios colapsados, 7 aeropuertos con operación suspendida y 5 ciudades en alerta roja: Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia.



Así fue el rescate del bebé en Cali

El rescatista Carlos Ortiz le contó a Noticias Caracol que desde las 9:30 de la mañana llegaron al sitio del siniestro por el terremoto en Cali. La gente comentó apenas colapsó el edificio hubo un gran silencio, pero al menos 20 minutos después comenzaron a escuchar las voces de la gente que estaba bajo los escombros y que estaban con vida.

Ortiz narró que “por fortuna encontramos ya el bebé de 6 meses con su mamá, lo cual nos dio muchas esperanzas para seguir trabajando; incluso ya hemos rescatado 7 personas y al momento estamos en la búsqueda, nos dan signos de vida de una pareja de adultos mayores y su nietecito de 7 años”.



Sobre el bebé, el rescatista aseguró que “por fortuna está estable, laceraciones pequeñas y demás a la hora de sacarlo, pero está estable y fue atendido también por los paramédicos de la zona”. (Lea también: SGC explica por qué ocurrió el terremoto de 7,4 en Colombia y si hay relación con sismo de Venezuela)



Lo que pide la gente para continuar con labores de rescate

En este sector del barrio Ciudad Capri hay por lo menos una decena de personas que ya están identificadas y se sigue trabajando para poder rescatarlos en compañía del Cuerpo de Bomberos, Policía, Ejército.



La solidaridad se ha sentido y la comunidad ha llegado con comida y agua, pero preocupa que con la llegada de la noche se dificulte la búsqueda, por lo que piden hacer llegar reflectores y luz para continuar con la labor de rescate porque estas horas son cruciales para encontrar vida bajo el edificio que tenía más de 30 años.

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Entretanto, la Alcaldía de Cali informó que, ante las alertas de posibles saqueos en la ciudad, se decretó toque de queda desde las 8:00 p.m. de este 10 de agosto hasta las 6:00 a.m. del martes. Además, se militarizarán distintos puntos de la capital del Valle del Cauca, especialmente en las comunas y sectores afectados por el sismo. También se decretó alerta roja en la red hospitalaria para priorizar la atención de la emergencia y reprogramar procedimientos que no sean urgentes y se declaró la calamidad pública. (Lea también: Alcaldía de Cali aplaza el Festival Petronio Álvarez tras fuerte terremoto de magnitud 7,4)

Las autoridades también hicieron un llamado para hacer donaciones. Los puntos de acopio son: Plazoleta Jairo Varela y la Escuela Nacional del Deporte. (Lea también: Graves daños en los hospitales Universitario del Valle y San Antonio de Roldanillo tras el terremoto)

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