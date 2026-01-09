Tormenta negra en Colombia: Ideam aclaró información que circula sobre supuesto fenómeno del clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que es la entidad encargada de la vigilancia meteorológica y ambiental en Colombia, aclaró la información que está circulando referente a la llamada "tormenta negra". El instituto aseguró que no han compartido ninguna comunicación que indique cuándo se dará esta ocurrencia climática en el país.

"No ha emitido ningún comunicado, boletín, alerta ni información oficial, a través de sus canales institucionales, sobre la supuesta ocurrencia de una denominada 'tormenta negra' en el país durante el fin de semana comprendido entre el 9 y el 12 de enero de 2026", enfatizó la entidad en un comunicado compartido en la mañana de este viernes 9 de enero.



"La información que actualmente circula en algunos espacios digitales, medios de comunicación y redes sociales es falsa y carece de todo sustento técnico y científico. El Ideam rechaza de manera categórica la difusión de contenidos a nombre del instituto, no verificados que puedan generar alarma, confusión o desinformación en la población. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, que ya fue desmentida por la entidad, la "tormenta negra" sería una serie de condiciones climáticas complejas que incluye lluvias intensas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo.



El Ideam es la única entidad oficial que comparte información sobre las condiciones meteorológicas, climáticas y ambientales del país. Tenga en cuenta que estos datos se divulgan "exclusivamente a través de sus canales de comunicación oficiales y autorizados. En este sentido, se hace un llamado a la ciudadanía para no difundir información falsa y a verificar siempre las fuentes antes de compartir este tipo de contenidos".



¿Cuál es el clima real en Colombia para estos días?

El Ideam, en su informe de la mañana de este viernes 9 de enero, indicó que el país amaneció con precipitaciones ligeras y dispersas y algunas lluvias puntuales de mayor intensidad en Caldas, occidente de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, sur de Cundinamarca, noroccidente de Santander, Norte de Santander, oriente de Caquetá, piedemonte de Putumayo, occidente de Amazonas, suroccidente de Guaviare y sur de Vaupés.

Por su parte, en una zona amplia del Caribe, Orinoquia, varias zonas de la región Andina y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tuvo una tendencia a predominar el tiempo seco. "Para el día de hoy se esperan condiciones mayormente nubladas y probables lluvias de mayor magnitud y actividad eléctrica asociada a momentos de lluvia intensa en la región Pacífica, Amazonia y sectores del occidente de la región Andina", se lee en el informe oficial.

Las lluvias de mayor intensidad se esperan en las siguientes zonas de Colombia:



Chocó

Valle del Cauca

Occidente de Cauca

Occidente de Nariño

Antioquia

Amazonas

Vaupés

Oriente de Guainía

Suroriente de Vichada

Putumayo

Sur de Caquetá

Caldas

Quindío

Risaralda

Sur de Santander

Norte de Santander

Tolima

Occidente de Cundinamarca

Por su parte, el Ideam indicó que se esperan "posibles lluvias de menor magnitud, en el occidente de Boyacá, Norte de Santander, sur de Córdoba, sur de Bolivar y sur de Guaviare. Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en gran parte de la Orinoquia y del Caribe, se prevé que persistan las condiciones secas con escasa nubosidad".



Clima en Bogotá para este viernes 9 de enero

En Bogotá, el Ideam registró en la madrugada un cielo mayormente nublado con lluvias al sur de la ciudad y con una temperatura mínima que alcanzó los 11 °C. "Durante la mañana, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco al norte de la ciudad y lloviznas en localidades del sur de la capital".

En la tarde de hoy, la capital estaría con un cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas en el norte de la ciudad, en localidades como Suba, Usaquén y Barrios Unidos. "La temperatura máxima estimada es de 20 °C. En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias dispersas en el norte de la ciudad", concluyeron.