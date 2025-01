Una joven se enfrentó en Bucaramanga a motorizado que intentó robar su celular: pelea quedó en video

Las autoridades de Bucaramanga están en la búsqueda de un hombre que intentó hurtarle su celular a una joven. La mujer, determinada a no dejarse robar , se enfrentó con el criminal, quien casi la arrolla con su motocicleta.

El intento de hurto quedó captado en video. En este se ve a la mujer, quien vestía pantalón corto, caminando por una acera mientras tenía un teléfono en su mano. Un motorizado de camisa roja desacelera y se baja del vehículo para intentar quitarle el celular.

Sin quitarse el caso, el individuo saca lo que parece ser un arma y la amenaza. Ella intenta huir, pero él la toma del cabello y comienza a forcejearla. Ella se negaba a entregarle sus pertenencias e intercambió un par de golpes con el delincuente, quien continuaba agrediéndola.

(Lea también: Robo fatal en Landázuri: mujer fue asesinada mientras intentaban hurtarle una mot o)

Publicidad

Tras la pelea, el hombre huyó del lugar sin darse cuenta de que el teléfono que intentaba llevarse había quedado sobre la carretera. La víctima se recompone y se da cuenta del descuido del ladrón, por lo cual corre a recuperar su celular de la vía.

Segundos después, el delincuente se devuelve por el aparato, casi llevándose por delante a la mujer.

Publicidad

De acuerdo con el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en lo corrido del 2025 ha capturado a 41 personas por el delito de hurto. Invitan a la comunidad a que, en caso de presenciar hechos delictivos, denuncien por medio de la línea 123 o la línea contra el crimen 3143587312.

#Colombia | Autoridades en Bucaramanga buscan a un ladrón que se enfrentó a golpes contra su víctima para intentar robarle su celular.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/kZ7DkdIhIm — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 28, 2025

Mujer se enfrentó a ladrón en Girardot

Hace un par de semanas un episodio similar si vivió en el municipio de Girardot, Cundinamarca, cuando una mujer forcejeó con un delincuente para evitar que este le hurtara sus pertenencias.

Olga Lucía Álvarez, la protagonista de esta historia, se disponía a abrir una panadería en el barrio Centenario, cuando fue abordada por el criminal.

"Intentó entrarme para que yo le dijera dónde estaba la plata y yo intentaba sacarlo (...) Como pude me tiré al piso, lo agarré por detrás de los brazos, empecé a jalar y fue cuando lo pude dominar y lo saqué. Él se quitó el casco, me tiró dos golpes con el casco, pero no me pudo pegar", relató.

Publicidad

Ante la negativa de la mujer, el ladrón no tuvo más remedio que huir del lugar.

(Lea también: Caen 8 ladrones que, disfrazados de policías, robaron 1.200 millones en joyería de Bucaramanga )