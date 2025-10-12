Una mujer murió en Girardot durante Reinado del Turismo: carroza no autorizada colapsó en desfile

Lo que inició como un momento de esparcimiento y celebración terminó en una tragedia en el municipio de Girardot, en Cundinamarca. Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado en el marco del tradicional Reinado Nacional del Turismo que se lleva a cabo en esa zona del país cuando una tractomula no autorizada para participar en el desfile de carrozas colapsó en pleno evento, lo que dejó un saldo de 14 personas heridas y una más muerta. Según las autoridades municipales y la organización del reinado, que emitieron un comunicado al respecto, el vehículo en cuestión pertenece a un establecimiento comercial del municipio y "no hacía parte del recorrido logístico oficial ni del dispositivo de seguridad del evento".

En el planchón trasero de la tractomula viajaban varias personas que cayeron repentinamente durante el trayecto cuando las barandas laterales del vehículo cedieron, lo que provocó que varias de ellas cayeran al suelo. Otras sufrieron golpes y lesiones que requirieron atención médica inmediata. Esta situación generó caos en el lugar, como se evidencia en videos que circulan en redes sociales. La alcaldía de Girardot informó que, en efecto, un total de 14 personas "resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención". Las autoridades aclararon que se trató de un "incidente aislado".

"Reiteramos que este suceso es ajeno a la organización oficial del evento y lamentamos profundamente lo ocurrido", señaló el comunicado de la alcaldía, que le extendió un llamado a los propietarios del vehículo que colapsó para entregar la información pertinente y contribuir con la investigación que lideran los organismos de seguridad. De momento, no se tiene certeza de la razón puntual por la que le pasó esto al vehículo.



Sobre la víctima mortal, se confirmó que se trata de María Alejandra García Mora, una mujer de 36 años de edad que tenía una condición de enanismo y quien recibió la peor parte cuando se produjo el colapso de la carroza no autorizada. María Alejandra sufrió múltiples traumas tras caer de la tractomula y quedó atrapada entre la multitud. Sus familiares y amigos han expresado su dolor por la muerte de esta mujer.

