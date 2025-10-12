En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TREN DE ARAGUA
DIANE KEATON
PUENTES EN BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Una mujer murió en Girardot durante Reinado del Turismo: carroza no autorizada colapsó en desfile

Una mujer murió en Girardot durante Reinado del Turismo: carroza no autorizada colapsó en desfile

En el hecho otras 14 personas resultaron heridas. La alcaldía municipal de Girardot y la organización del reinado emitieron un comunicado. También se conoció la identidad de la víctima.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Tragedia en Girardot con carroza no autorizada que colapsó.
Tragedia en Girardot con carroza no autorizada que colapsó.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad