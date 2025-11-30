En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Asesinan a patrullera en Valledupar: su pareja, un dragoneante del INPEC, es el principal sospechoso

Asesinan a patrullera en Valledupar: su pareja, un dragoneante del INPEC, es el principal sospechoso

La patrullera recibió múltiples heridas cortopunzantes en el cuello, pecho y brazos y cayó sin vida en la terraza del inmueble. Su compañero sentimental, luego del ataque, intentó quitarse la vida.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de nov, 2025
Tomada de redes sociales

