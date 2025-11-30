Asesinan a patrullera en Valledupar: su pareja, un dragoneante del INPEC, es el principal sospechoso

En horas de la mañana del pasado sábado 29 de noviembre, el barrio Primero de Mayo, al nororiente de Valledupar, se vio sacudido por una noticia que ha generado indignación y consternación en toda la comunidad. En el interior de una vivienda ubicada en la carrera 22 con calle 24, fue hallada gravemente herida la patrullera de la Policía Nacional Vanesa de León Pertuz, quien se encontraba en su día de descanso. El presunto agresor, identificado como Giovanni Mauricio Durán Quintero, dragoneante del Inpec y pareja sentimental de la víctima, habría dado muerte a la uniformada con un arma cortopunzante antes de intentar quitarse la vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Vecinos escucharon discutir a la pareja antes del asesinato de Vanesa de León Pertuz

De acuerdo con testimonios de vecinos y versiones de las autoridades, la pareja sostenía una fuerte discusión que escaló a violencia extrema. Fue entonces cuando Durán Quintero, presuntamente de manera sorpresiva, atacó a De León con un cuchillo. La patrullera recibió múltiples heridas cortopunzantes en el cuello, pecho y brazos –estas últimas señales revelan que intentó defenderse– y cayó sin vida en la terraza del inmueble.

Según la Policía, los gritos y suplicas desesperadas de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a las autoridades. Al arribar a la escena, los uniformados hallaron el cuerpo inerte de Vanesa de León y, posteriormente, a Giovanni Durán tendido en el piso, con lesiones autoinfligidas y signos de haber saltado desde un tercer piso. El agresor fue trasladado en estado grave a la Clínica Santa Isabel, bajo custodia policial. Fue capturado y en las diligencias judiciales se le imputó el presunto delito de homicidio con circunstancias agravantes por tratarse de un posible feminicidio.



Vanesa de León Pertuz era patrullera de la Policía Nacional adscrita al Departamento de Policía del Cesar, con labor en la estación de Chimichagua, donde cumplía funciones de vigilancia comunitaria. Este fin de semana se encontraba de servicio de franco.



Víctima y señalado asesino tenían un hijo de cinco años

Su pareja, Giovanni Mauricio Durán Quintero, desempeñaba labores como dragoneante en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según las investigaciones iniciales, mantenían una relación sentimental estable de al menos ocho años y tenían un hijo en común de aproximadamente cinco años. Vecinos del sector describen a ambos como una pareja habitual, sin indicios previos de violencia explícita, aunque sectores cercanos los ubicaban en constantes discusiones recientes.



El coronel Álex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, afirmó que la pista principal apunta a un crimen pasional, originado en una fuerte discusión que escaló rápidamente. Según su relato: “Al parecer fue un tema pasional, hubo gritos, discusión acalorada y luego el ataque con arma blanca”.

Publicidad

Los actos urgentes ya se llevan a cabo bajo la coordinación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en una diligencia que incluye recolección de evidencias, entrevistas a testigos y aportes forenses para esclarecer las responsabilidades penales del agresor y las posibles omisiones de protección de la defensora de derechos humanos dentro de la institución.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL