Confirman identidad de policía asesinado en Bucaramanga al frustrar robo en joyería

El sábado 29 de noviembre, hacia las 2:00 p. m., en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa de Bucaramanga se vivieron momentos de pánico cuando una banda entró armada a robar en una joyería ubicada en el cuarto piso. Lo que pretendía ser un hurto quedó trágicamente marcado por el fallecimiento de un policía que intervino sin uniforme. Su rápida acción evitó que los delincuentes se escaparan con el botín y salvó potencialmente numerosas vidas.

El director de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó la identidad del uniformado que murió en medio de la balacera. Se trata del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, comandante de la Sijín Metropolitana de Bucaramanga, de 40 años.



¿Cómo fue la balacera e intento de robo a joyería de Bucaramanga?

Testigos en el centro comercial narraron cómo un grupo de dos mujeres y tres hombres ingresó al lugar con armas de fuego, con una bolsa lista para llevar joyas. Al advertirse el hurto, Fredy Leal Briceño, quien se encontraba de civil y al parecer haciendo compras, decidió intervenir. Esto desató un intercambio de disparos que causó el cierre inmediato del cuarto piso y el posterior desalojo de cientos de personas. En el fragor del enfrentamiento, uno de los delincuentes fue abatido dentro del centro comercial. Los disparos también alcanzaron al intendente, quien quedó herido dentro de las instalaciones y se desató un caos generalizado entre el público presente.



La Policía y los equipos de emergencia evacuaron a los heridos. Leal Briceño fue trasladado en estado crítico a una clínica cercana. Allí, el personal médico intentó reanimarlo durante más de 40 minutos, pero las heridas resultaron mortales. El balance en ese momento era claro: el oficial había fallecido cumpliendo su deber, y uno de los delincuentes murió durante el ataque.



Por su parte, cinco presuntos asaltantes fueron capturados en el sitio y trasladados a una estación de policía. Dos de ellos resultaron heridos y recibieron atención médica, pero no se reportaron víctimas civiles graves, gracias a la rápida acción del uniformado.



Alcaldía de Bucaramanga ofrece recompensa de $100 millones por información de delincuentes que huyeron

El crimen conmocionó a las autoridades. El brigadier general Rincón lamentó la pérdida y la calificó de crimen cobarde, asegurando que la institución no dejaría el hecho impune. Además de resaltar la valentía de Leal, informó que se incautaron varias armas de grueso calibre y se capturaron a cinco implicados, posiblemente vinculados a una banda proveniente de Barranquilla. El comandante de la Policía de Bucaramanga, general William Quintero, elevó la figura del intendente como un “héroe de la patria”, reconociendo su intervención pese a encontrarse fuera de servicio.

A nivel local, el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció una recompensa de 100 millones de pesos a quien proporcione información que permita capturar a quienes huyeron. También hizo un llamado a reforzar la seguridad en centros comerciales y zonas de alto tránsito.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL