Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Fatídico accidente de motociclista en Girardot: "Impactó con un cable, dio como 3 vueltas y cayó"

Fatídico accidente de motociclista en Girardot: “Impactó con un cable, dio como 3 vueltas y cayó”

La familia del joven de 24 años y testigos del accidente señalan que una cuerda fue la causante del siniestro. ¿Qué responde la entidad encargada de este cableado? Séptimo Día investigó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:32 a. m.

Accidente de motociclista en Girardot - Séptimo Día
Testigos del accidente le aseguraron a la familia que un cable había sido el causante del hecho
Séptimo Día