Única militar mujer herida por ELN: "Desde la noche anterior no teníamos luz ni celular”

Luego del atentado terrorista contra el batallón de Puerto Jordán, en Arauca, que dejó tres militares muertos y 29 más heridos, se siguen conociendo testimonios de soldados que sobrevivieron al ataque del ELN. Su relato revela la crudeza de lo que vivieron.

Estos momentos de horror no solamente quedaron grabados en video, sino en la memoria de cada militar que estuvo presente cuando 19 cilindros bomba fueron lanzados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacia la base militar.

Los que sobrevivieron a este despiadado ataque siguen revelando detalles de los segundos de pánico y confusión que vivieron en el cantón, como el teniente Andrés Cruz, quien estaba recibiendo instrucción militar y de derechos humanos antes del ataque guerrillero.

“A pesar de que daba miedo esperar que hubiera otra arremetida o que tuvieran otra acción preparada para nosotros, todos tratamos de llevar a los que estaban más heridos al dispensario”, manifestó el teniente.

¿Qué dijo la militar herida por el ELN?

La subteniente Jhenny Masmela fue la única mujer que resultó herida y contó cómo, por buscar refugio de las bombas, resultó quedando en el epicentro del ataque.

“Yo me encontraba por fuera del comando, en la parte donde comenzaron a caer todas las granadas. Yo estaba ahí al frente. Desde la noche anterior no teníamos luz, no teníamos señal de celular”, dijo la subteniente.

La uniformada agregó que “cuando vi que empezaron a caer los explosivos, yo arranqué a correr, a protegerme en las oficinas. Una granada cayó en donde yo estaba y esa fue la que me hirió”.

Estos son valientes sobrevivientes que, pese a los sangrientos ataques de los grupos armados ilegales, aseguran que no desistirán y, por el contrario, seguirán firmes en su convicción de ser soldados de Colombia.

Las autoridades informaron en las últimas horas que falleció el sargento Fabio Zúñiga, quien se encontraba en el batallón de Puerto Jordán, durante el ataque del ELN. Además, varios soldados permanecen recluidos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar, en Bogotá.

