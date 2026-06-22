Universidad Nacional autorizó clases y trabajo remoto en Bogotá este 22 de junio: quiénes aplican

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) confirmó que durante la jornada de este lunes 22 de junio de 2026 se podrán desarrollar actividades laborales y académico-administrativas de manera remota en diferentes dependencias ubicadas en Bogotá.

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La decisión fue comunicada mediante la Circular Conjunta No. 02 de 2026, emitida por la Vicerrectoría General y la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, y está dirigida a directivos, jefes de dependencia y servidores públicos administrativos tanto del nivel nacional como de la sede de la capital.

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¿Por qué la Universidad Nacional autorizó trabajo remoto?

De acuerdo con el documento, los responsables de cada dependencia tendrán la facultad de coordinar con los funcionarios administrativos la prestación del servicio bajo la modalidad no presencial durante la jornada del 22 de junio.



La medida busca que las labores institucionales continúen desarrollándose con normalidad mediante mecanismos remotos y herramientas tecnológicas disponibles para el personal de la universidad.



"La Vicerrectoría General y la Vicerrectoría de Sede Bogotá informan a la comunidad universitaria que se autoriza a los jefes de dependencia y superiores inmediatos del personal administrativo para que coordinen con ellos la prestación del servicio para el día 22 de junio de manera no presencial", informó la institución por medio de un comunicado.

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La autorización cobija a las dependencias que operan en la Ciudad Universitaria de Bogotá, así como a las instalaciones ubicadas en el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres.

"De igual manera, se autoriza a las decanaturas de las facultades de la Sede Bogotá para coordinar la realización de las actividades académico administrativas previstas, de manera no presencial o remota, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones", agregó el comunicado.



Actividades académicas también podrán realizarse de forma remota

La circular también contempla a las facultades de la Sede Bogotá. En este caso, las decanaturas quedaron autorizadas para coordinar el desarrollo de las actividades académico-administrativas previstas para la fecha mediante modalidades virtuales o remotas.

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Para ello, las facultades podrán apoyarse en las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos programados.

La disposición no implica la suspensión de actividades, sino la posibilidad de ejecutarlas desde lugares diferentes a las instalaciones físicas de la universidad, siempre que las condiciones de cada dependencia lo permitan.



Dependencias donde la medida sí aplica

La autorización para el trabajo remoto cobija específicamente a las dependencias que desarrollan sus funciones en:



La Ciudad Universitaria de Bogotá.

El edificio Uriel Gutiérrez.

La Unidad Camilo Torres.

En estos espacios, los jefes de cada área podrán definir la forma en que se organizará la prestación del servicio durante la jornada del lunes.



Sedes de la UNAL que mantendrán atención presencial

La Universidad Nacional aclaró que algunas dependencias continuarán operando de manera habitual y no estarán cobijadas por la medida de trabajo no presencial. Entre ellas se encuentran.



El Centro Agropecuario Marengo (CAM).

La Estación de Biología Tropical Roberto Franco.

El Museo Paleontológico de Villa de Leyva, en Boyacá.

El edificio de Las Nieves.

En estas sedes, las actividades laborales se desarrollarán de acuerdo con los horarios y procedimientos establecidos normalmente por la institución.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co