Van casi 400 quemados con pólvora en Colombia: aumento de ventas enciende las alarmas

No han empezado las novenas navideñas y ya Bogotá tiene una alarmante cifra de quemados con pólvora . El panorama en otras ciudades de Colombia no es más alentador, por lo cual las autoridades refuerzan los llamados a que, para evitar una temporada de fin de año atravesada por la tragedia, no se haga uso de explosivos.

Se triplicó la incautación de pólvora en Bogotá

Aunque faltan 15 días para que acabe el año, la cifra de quemados en Bogotá ya superó a la del año 2023, con 64 quemados. Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, dijo a Noticias Caracol en vivo que esto representa un aumento del 42%, enfatizando en que lo más preocupante es que 25 de los lesionados son menores de edad.

"De los 64 casos que llevamos, 2 personas han sido amputados sus falanges de los de los dedos de sus manos, 2 casos ya tienen una pérdida auditiva total y 6 casos tienen pérdida visual", comentó el secretario de Salud de Bogotá.

Otro de los puntos neurálgicos de esta problemática es que la venta de pólvora está disparada. Las autoridades expusieron que, en 2024, la incautación de explosivos en la ciudad se triplicó.

"El año pasado se incautaron 360 kg de pólvora, este año llevamos 2 toneladas. Seguimos en operaciones por toda la ciudad", especificó Bermont.

¿Cuántos quemados por pólvora ha tenido Colombia hasta hoy?

A la mañana del 16 de diciembre, Colombia registró casi 400 casos de quemados por pólvora en todo el territorio nacional. En 2024, el número de casos es de 296, cuando en el año 2023 la cifra fue de 369.

En Antioquia, aunque la cifra sigue siendo preocupante, se han reportado 60 casos. La reducción más significativa se dio en Medellín, donde hoy hay 22 quemados, 10 menos que en 2023.

Entretanto, en el Atlántico crece la preocupación por el número de lesionados, pues el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud detalla que, en esta zona del país, se han registrado 44 casos. 19 de ellos se dieron en Barranquilla y 25 en el resto del departamento, lo que representa un aumento del 92%.

Yesid Turbay, jefe de la oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, recordó a la comunidad que se mantiene vigente la recompensa de 2 millones de pesos para aquellos que entreguen información que permita el decomiso de pólvora.

En el departamento de Caldas se tiene registro de 10 heridos, todos adultos, en los cuales 2 de las personas perdieron parte de sus dedos. En Risaralda la cifra es de 7 quemados y en Quindío 8, ambos con 2 menores entre la lista de lesionados.

En el Valle del Cauca, al 16 de diciembre, se han reportado 35 casos de personas quemadas con pólvora. Cali es donde se concentra la mayoría de los afectados, con 20 personas, 7 de ellas menores de edad.

