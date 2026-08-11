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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos réplicas se registraron tras el terremoto de 7,4 en Colombia: una en Santander y otra en Chocó

Dos réplicas se registraron tras el terremoto de 7,4 en Colombia: una en Santander y otra en Chocó

Desde la ocurrencia del sismo principal, y con corte a las 6:00 p.m. del 11 de agosto de 2026, se han registrado 106 réplicas.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Imagen de referencia de un sismógrafo
Getty Images

El Servicio Geológico Colombiano reportó dos nuevos eventos sísmicos durante la tarde de este martes 11 de agosto, posteriores al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia en sus más recientes boletines de redes sociales. Desde la ocurrencia del sismo principal, y con corte a las 6:00 p.m. del 11 de agosto de 2026, se han registrado 106 réplicas. De estas, 8 con magnitud mayor a 3.0 y 1 con magnitud mayor a 4.0.

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De acuerdo con los informes actualizados del Servicio Geológico Colombiano, los movimientos tuvieron magnitudes de 3,5 y 3,6 y fueron registrados en los departamentos de Chocó y Santander, respectivamente. Los dos reportes corresponden a boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano, que señala que la información proporcionada está sujeta a cambios.

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Sismo de magnitud 3,5 en Chocó

El primero de los dos eventos ocurrió a las 5:24 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,5. Según el boletín, el epicentro fue localizado a 17 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 116 kilómetros. El SGC ubicó el evento en las coordenadas 4,89 de latitud y -76,39 de longitud.

Movimiento de magnitud 3,6 en Santander

Cinco minutos después, a las 5:29 p. m., se registró otro evento sísmico, esta vez en el departamento de Santander. El movimiento tuvo una magnitud de 3,6 y fue localizado a 5 kilómetros de Vélez, Santander. El boletín indica que tuvo una profundidad de 125 kilómetros. Las coordenadas reportadas para este evento son 6,05 de latitud y -73,69 de longitud.

El terremoto en Colombia sucedió un proceso de subducción de placas tectónicas y la acumulación de energía que genera el movimiento cuando una placa está por debajo de la otra, según explicó la sismóloga Viviana Dionicio. El país se encuentra sobre la placa Suramericana y se fricciona contra la placa de Nazca, que se desplaza. La energía, después del movimiento, se libera en forma de sismos.

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Ante la circulación de información no verificada en redes sociales después del sismo, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a los ciudadanos consultar directamente sus canales oficiales para conocer la información sobre nuevos movimientos telúricos y sus características. La entidad publica reportes preliminares y actualizaciones a través de su página oficial y de sus cuentas en redes sociales, entre ellas X y Facebook.

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