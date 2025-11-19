En vivo
Video: atentado terrorista causa gigante cráter en la vía Los Llanos – Tarazá, en Antioquia

Video: atentado terrorista causa gigante cráter en la vía Los Llanos – Tarazá, en Antioquia

Un artefacto explosivo fue detonado en el sector Ventanitas, causando que se levantara la calzada totalmente y se cerrara el corredor. Las autoridades hacen presencia en la zona.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de nov, 2025
Atentado en Antioquia.
