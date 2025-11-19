Video: atentado terrorista causa gigante cráter en la vía Los Llanos – Tarazá, en Antioquia

En la tarde de este miércoles se reportó un atentado terrorista en la vía Los Llanos – Tarazá, que es el corredor que conecta Antioquia con la costa del país. Un artefacto explosivo fue detonado a la 1:35 p. m. sobre el kilómetro 42+150 aproximadamente, sector Ventanitas, generando daños en la infraestructura vial, pues se levantó la calzada totalmente causando un cráter en la zona. Sin embargo, por el momento no se han reportado personas heridas.

Por el momento hay cierre de la vía total, mientras el personal de Instituto Nacional de Vías (INVIAS) va al lugar de los hechos, y ya se le informó al Ejército Nacional. "Al momento no se tiene información clara de que grupo al margen de la ley perpetró el hecho, en la jurisdicción hace presencia disidencias de las Farc, frente 36 y frente 18, al igual que ELN y Clan del Golfo", indicaron las autoridades.

Noticia en desarrollo...