“¿Por qué a ti?”: hija de Yeison Jiménez tras trágica muerte del cantante en accidente aéreo

Los restos de Yeison Jiménez y las otras cinco personas que viajaban en la avioneta que se accidentó cuando apenas despegaba desde Paipa, en Boyacá, hacia Medellín ya están en la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde forenses de esa entidad realizarán los análisis para confirmar plenamente las identidades de las víctimas.

En varios lugares de Colombia, los fanáticos del ‘aventurero’, ídolo de la música popular, se han reunido para rendirle homenaje al cantante de Manzanares, Caldas. En Bogotá, por ejemplo, para este domingo se tiene programada una actividad en las inmediaciones del estadio El Campín y, desde el martes, el Movistar Arena abrirá sus puertas para honrarlo.



A través de las redes sociales, muchos de sus amigos cantantes, como Luis Alfonso, Silvestre Dangond o Carlos Vives han mostrado el dolor por la repentina muerte del ‘aventurero’. Su hija Camila Jiménez publicó en uno de los últimos videos que el cantante posteó en Instagram un breve, pero triste mensaje sobre el deceso.



“Te amo papá no sabes cuanto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, escribió Camila, acompañando el mensaje con un emoticón de una cara triste. En otro breve escrito, la joven dijo: “Te extraño. Por favor, que sea un sueño. Por qué a ti, por qué”.

El fallecimiento de Yeison Jiménez en un siniestro aéreo ha dejado al país en un estado de conmoción. Mientras las autoridades de la Aeronáutica Civil avanzan en las pesquisas en la vereda Romita, ubicada en los límites entre Paipa y Duitama, se han consolidado cinco puntos clave que permiten reconstruir lo ocurrido en los últimos instantes de vida del artista y sus acompañantes.



Confirmación del despegue y la ruta establecida

A pesar de las especulaciones iniciales que sugerían que la aeronave no había logrado abandonar la pista, el alcalde de Paipa y la Aeronáutica Civil confirmaron que la avioneta sí despegó del aeropuerto Juan José Rondón. El vuelo tenía como destino final la ciudad de Marinilla, en Antioquia. Las autoridades descartaron cualquier hipótesis que indicara que el siniestro ocurrió dentro de las instalaciones aeroportuarias, precisando que el impacto sucedió a solo un kilómetro de la cabecera de la pista.



Una cronología de solo 90 segundos

Los registros indican que la tragedia se desarrolló en un lapso extremadamente corto. Desde el momento del despegue hasta el impacto fatal, transcurrió aproximadamente un minuto y medio. Existen evidencias visuales de estos momentos previos, incluyendo videos del despegue y una publicación en redes sociales realizada por el copiloto, quien registró el ascenso de la aeronave antes de que se perdiera el rastro visual y ocurriera el siniestro.



Testimonios sobre fallas mecánicas y maniobras desesperadas

Testigos presenciales en la zona del impacto describieron una secuencia errática antes de la caída. Maximiliano Panqueva, administrador de la finca donde ocurrió el accidente, relató haber escuchado un "sonido extraño" en los motores. Según su observación, la avioneta volaba a baja altura y realizó un giro brusco hacia la derecha. Tras un primer estruendo al golpear el terreno, el piloto pareció intentar una aceleración de emergencia para retomar el vuelo, pero la aeronave terminó cayendo definitivamente en picada.

El estado de navegabilidad de la aeronave

Las investigaciones preliminares han revelado que la avioneta contaba con todos sus certificados vigentes para volar. Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, señaló que la aeronave había operado con normalidad el día anterior y el mismo día del accidente, lo que permite identificar que, técnicamente, era una máquina navegable. Actualmente, el foco de la investigación se centra en analizar las piezas recuperadas, especialmente el motor y la hélice, para determinar qué causó la falla reportada por los testigos.



La imposibilidad de rescate por la magnitud del fuego

El impacto fue seguido de una explosión inmediata. Testigos como Mauricio Estupiñán, quien vio pasar la avioneta cerca de su vehículo, indicaron que el fuego consumió la estructura de manera instantánea tras el primer golpe. Aunque campesinos y policías de la zona acudieron rápidamente a los cultivos para intentar ayudar, el calor extremo y el riesgo de nuevas explosiones hicieron imposible el rescate de los seis ocupantes, cuyos cuerpos fueron recuperados posteriormente entre metales incinerados por los equipos de emergencia.

El Ministerio de Transporte explicó en un comunicado este domingo que la investigación se desarrolla a partir de tres líneas principales de análisis: el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes.

En tanto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene una postura de total rigor técnico y transparencia frente a este tipo de hechos. “Desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país”, afirmó.

