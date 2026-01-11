Funeral de Yeison Jiménez sería en el Movistar Arena de Bogotá: ¿pueden entrar seguidores?

Noticias Caracol conoció detalles de lo que será el funeral del cantante Yeison Jiménez, quien falleció en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero entre los municipios de Paipa y Duitama, luego de que la avioneta en la que iba no alcanzara a tomar vuelo y terminara precipitándose a tierra en una finca ubicada a dos kilómetros del lugar desde donde se tenía previsto el despegue de la aeronave, la cual tenía como destino el municipio de Marinilla, departamento de Antioquia.



Este medio pudo conocer que el funeral del cantante se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero y los fans del artista tendrán la oportunidad de despedirlo. Las exequias del manzanareño se llevarán a cabo en el Movistar Arena de Bogotá y será a las 10:00 de la mañana.

Además, se supo que el cantante Yeison Jiménez sería enterrado en la ciudad de Bogotá y el camposanto en el que descansará el cantante de música popular sería el cementerio Jardines del Recuerdo.

Según fuentes consultadas por Noticias Caracol, Yeison sería sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo junto con Óscar Marín, quien también murió en el accidente aéreo.



Detalles del accidente en el que murió Yeiso Jiménez

En medio de los cultivos de la vereda Romita, en la zona limítrofe entre Paipa y Duitama, en el corazón de Boyacá, las autoridades realizaron durante varias horas labores de criminalística tras la tragedia aérea que enluta al país.



Las luces de un vehículo, abriéndose paso por un terreno escarpado y de difícil acceso, iluminaron la escena donde, entre metales retorcidos y piezas incineradas de la avioneta, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos del cantante Yeison Jiménez y de los otros cinco ocupantes.



Las víctimas del accidente fueron el capitán Hernando Torres y los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora”.



Habla testigo de accidente de Yeison Jiménez

Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la aeronave, relató en Noticias Caracol que todo comenzó con un sonido extraño y terminó en tragedia: “Nosotros lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha. Cuando ella hace el giro, se sintió un golpe duro, un primer estruendo. La avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo y de ahí sí ya vino picada”.

Fue él quien grabó el primer video conocido tras el accidente. Las imágenes mostraban la avioneta en llamas, la misma escena que encontró al llegar al lugar. “Pues nosotros quedamos todos consternados, el susto es muy duro. Es una situación muy muy triste para todos porque es un momento de mucha angustia de no poder hacer absolutamente nada”, señaló Maximiliano.

Videos registraron los momentos previos: dos planos del despegue que se convertirían en el último rastro visual de la aeronave antes del impacto. En otro video, el copiloto dejó registrado en sus redes sociales el ascenso de la avioneta, lo que sería su ruta hacia Marinilla, en Antioquia.

Desde el aeropuerto de Paipa hasta el punto del siniestro hay cerca de 2 kilómetros, un recorrido de aproximadamente un minuto y medio.

Las imágenes también captaron los primeros instantes de atención a la emergencia. Residentes grabaron cómo, en medio de la confusión, llegó el primer vehículo de bomberos, mientras campesinos y algunos policías intentaban contener el fuego entre las llamas hasta la llegada de los equipos especializados.

Desde los cultivos, los campesinos corrían intentando ayudar, pero el fuego, el calor y el riesgo hacían imposible acercarse.

“No, pues difícil, difícil todo esto. No, no sabe ni dónde ni cuándo. Muy difícil, muy berraco”, dijo Mauricio Estupiñán, testigo del siniestro.

Mientras avanzan las investigaciones, los habitantes de la vereda Romita siguen conmocionados y acompañan a las autoridades que permanecen en la zona.

