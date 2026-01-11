Revelan video dentro de avión de Yeison Jiménez cuando estaba a punto de despegar: “Pa’ Marinilla”

“Pa’ Marinilla”. Eso decía la historia del fotógrafo Weisman Mora cuando estaban a punto de despegar con la avioneta de matrícula N325FA desde Paipa, en Boyacá. Ese video, de unos pocos segundos, muestra la aparente normalidad del vuelo, que entró en emergencia cuando apenas llevaba un par de minutos de despegue. En las imágenes enfoca al piloto Fernando Torres con un celular en sus manos.

Y es que Yeison Jiménez se desplazaría con rumbo a ese municipio antioqueño, a solo una hora de Medellín, para un concierto en la noche de ese 10 de enero. En el pueblo, una vez se conoció la triste noticia del deceso, muchos empezaron a llorar y el espectáculo se convirtió en un homenaje para el músico de 34 años y las otras cinco víctimas.



Yeison Jiménez, quien nació en Manzanares, Caldas, se definía como un "aventurero" y un "guerrero de vida" que siempre siguió su corazón. Su camino al éxito no fue sencillo; desde los 17 años comenzó a plasmar sus sueños en un cuaderno, escribiendo canciones mientras trabajaba arduamente como cotero en Corabastos. Antes de ser reconocido por su potente voz, Yeison se ganaba la vida vendiendo aguacates, una labor que aseguraba retomaría si su carrera musical no funcionaba.



Sin embargo, su talento y disciplina lo llevaron a lo más alto de la música popular, un género que llevaba en las venas por haber crecido en un pueblo donde, según sus palabras, "hay 30 cantinas y una iglesia". Su éxito global llegó de la mano de canciones como ‘Aventurero’, la cual fue número uno en Colombia durante 14 meses consecutivos, permitiéndole llevar su música a 15 países y consolidarse como un referente indiscutible del género.

Testigos relatan el momento del accidente de Yeison Jiménez

La tragedia ocurrió apenas un minuto y medio después de que la aeronave despegara del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, con destino a Marinilla, Antioquia. A solo un kilómetro de la pista, el vuelo se transformó en una escena de angustia y destrucción.

Maximiliano Panqueva, administrador de la finca donde se precipitó la aeronave, fue uno de los principales testigos del siniestro. Según su relato, todo comenzó con un "sonido extraño" proveniente, al parecer, de los motores. Panqueva observó cómo la avioneta volaba a una altura inusualmente baja y realizaba un giro brusco hacia la derecha. Tras un primer golpe y un fuerte estruendo, el testigo notó una aceleración repentina con la que el piloto intentó levantar vuelo nuevamente, pero el esfuerzo fue en vano y la aeronave cayó definitivamente en picada. Fue él mismo quien capturó las primeras y desgarradoras imágenes de los restos envueltos en llamas.

Otro testigo presencial, Mauricio Estupiñán, vivió momentos de terror cuando la avioneta sobrevoló a muy poca distancia de su camión mientras transitaba por la zona. Estupiñán describió quedar "paralizado" ante la escena. Según sus palabras, el incendio fue inmediato tras el impacto: "Llegó un momento que un golpe, se prendió y estalló", relató, enfatizando que no hubo tiempo para reaccionar antes de que el fuego consumiera la aeronave.

Las investigaciones de la Aeronáutica Civil continúan. La entidad detalló que la aeronave contaba con sus certificados vigentes y que efectivamente logró despegar, descartando versiones iniciales que sugerían lo contrario. Mientras tanto, los habitantes de la vereda Romita permanecen en el lugar del siniestro, rindiendo tributo con respeto y cariño a quien pasó de vender aguacates a ser una de las voces más queridas de Colombia.

