Él es Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez quien también murió en el accidente aéreo

A las afueras del estadio El Campín, en Bogotá, decenas de seguidores del cantante de música popular cantan sus canciones para rendirle homenaje al difunto ídolo de la música popular Yeison Jiménez, quien falleció en un tráfico accidente aéreo en la tarde de este sábado 10 de enero del 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Le recomendamos leer: Aerocivil revela nuevos detalles de accidente de avioneta de Yeison Jiménez: “Sí despegó”)

La aeronave de matrícula N325FA partía desde el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, y apenas segundos después su vuelo alcanzó apenas los 50 metros sobre el terreno. “El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, detalló el Ministerio de Transporte en un comunicado emitido en la tarde de este domingo.



De acuerdo con las autoridades, la aeronave era piloteado por el capitán Fernando Torres, quien comandaba el vuelo en el que se desplazaban, además de Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.



Él era Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez

Precisamente, Juan Manuel Rodríguez era primo de Yeison Jiménez, de quien también era su productor visual. En las redes también señalaba que se encargaba de algunos temas publicitarios del cantante nacido en Manzanares y mostraba su emprendimiento con un negocio llamado Ópticas Royal Horse.



Justamente, en un comunicado, esta empresa mostró su dolor por la partida de Rodríguez, Jiménez y los otros ocupantes de la aeronave, quienes eran parte del equipo de trabajo del músico.

Publicidad

(También: Funeral de Yeison Jiménez sería en el Movistar Arena de Bogotá: ¿pueden entrar seguidores?)

“Juan Manuel fue un líder visionario, un emprendedor apasionado y el principal impulsor de Royal Horse desde sus inicios. Su compromiso, disciplina y amor por cada proyecto marcaron de manera indeleble el rumbo de la marca y de todas las personas que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado”, señalaron desde la marca.

Publicidad

Sus cercanos describían a Juan Manuel como un líder, un ser humano integro, cercano y generoso. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a los allegados de los demás miembros del equipo que lamentablemente perdieron la vida en este suceso”, apuntaron.

En sus redes sociales, Juan Manuel y Yeison mostraban algunos momentos de viaje en aeronaves con rumbo a conciertos, la preparación antes de saltar al escenario y viajes que compartieron juntos por el mundo, como embajadores de la música popular colombiana.

Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez. Instagram

Así va la investigación del accidente

El Ministerio de Transporte señaló que en el lugar de los hechos continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, que serán sometidos a análisis técnico especializado. La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez se libere completamente el área.

(Lea: “¿Por qué a ti?”: hija de Yeison Jiménez tras trágica muerte del cantante en accidente aéreo)

Publicidad

La jefa de la cartera de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el Gobierno acompañará de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. “La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país”, indicó la ministra.

Los restos de las víctimas permanecen en la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde forenses realizan los análisis para la plena identificación de los fallecidos. Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez serán velados en la capital. Ya hay preparativos para un gran homenaje en el Movistar Arena desde el martes 13 de enero.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL