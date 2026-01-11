Estas son las 3 líneas de investigación del accidente de Yeison Jiménez en Boyacá: "Dos explosiones"

Tres son las líneas de investigación que siguen las autoridades para determinar qué fue lo que causó el accidente de la avioneta de matrícula N325FA en la que viajaba cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más, quienes perdieron tras precipitarse la aeronave entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. El Ministerio de Transporte, a través de un comunicado, informó en qué se están basando las indagaciones de lo sucedido tras el intento de despegue de la aeronave en el aeródromo Juan José Rondón.



Avioneta en la que iba Yeison Jiménez alcanzó a volar unos 50 metros

En su comunicado, la entidad señaló que, según la información preliminar recopilada por las autoridades aeronáuticas, testigos presenciales les indicaron a las autoridades que la avioneta en la que viajaba el artista volaba a baja altura, aproximadamente a 50 metros sobre el terreno. El primer impacto contra el suelo habría provocado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuidas a residuos de combustible.

“Las autoridades confirmaron que la aeronave se encontraba en vuelo al momento del siniestro y que el punto del impacto se localiza a una distancia aproximada de una milla de la cabecera de la pista. En el lugar continúan las labores de recolección de evidencias, incluyendo la inspección de restos y motores, que serán sometidos a análisis técnico especializado. La recopilación de información operacional desde la pista se realizará una vez se libere completamente el área”, indicó el comunicado.



"Factores humanos": una de las líneas de investigación del accidente de Yeison Jiménez

Frente a las tres investigaciones que se están adelantando en torno a qué fue lo que causó este lamentable siniestro aéreo, Mintransporte señaló: “La investigación se desarrolla a partir de tres líneas principales de análisis: el componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas; el componente técnico y de mantenimiento, que revisa manuales, trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad; y los factores humanos, que analizan el entrenamiento, experiencia, licencia y condiciones psicofísicas del piloto, así como sus hábitos y horas de vuelo recientes”.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, sostuvo que “desde el Ministerio de Transporte acompañamos de manera permanente esta investigación, respetando la autonomía técnica de la autoridad aeronáutica y garantizando que cada hallazgo sea analizado con el máximo rigor. La seguridad aérea es una prioridad absoluta y cualquier lección que surja de este proceso será clave para seguir fortaleciendo los estándares de operación en el país”.



Detalles del accidente de Yeison Jiménez

Entre los cultivos de la vereda Romita, en la zona limítrofe entre Paipa y Duitama, en pleno corazón de Boyacá, las autoridades llevaron a cabo durante varias horas labores de criminalística tras la tragedia aérea que enluta a Colombia. Las luces de un vehículo, abriéndose paso por un terreno escarpado y difícil de acceder, iluminaron la escena donde, entre metales retorcidos y piezas calcinadas de la avioneta, los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos del cantante Yeison Jiménez y de los otros cinco ocupantes.



Las víctimas del accidente aéreo en Boyacá fueron el capitán Hernando Torres y los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.



Maximiliano Panqueba, administrador de la finca donde cayó la aeronave, reveló en Noticias Caracol detalles del siniestro y señaló que todo comenzó con un sonido extraño: “Nosotros lo único que pudimos observar fue que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha. Cuando ella hace el giro, se sintió un golpe duro, un primer estruendo. La avioneta se vino como hacia el piso y nuevamente hubo una aceleración que volvió y levantó vuelo y de ahí sí ya vino picada”.

